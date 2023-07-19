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Giriş Tarihi: 19.7.2023 11:15 Son Güncelleme: 19.7.2023 11:15

Ambarlı Termik Santrali Ne İle Çalışır? Ambarlı Termik Santralinin Enerji Kaynağı Nedir?

Ambarlı Termik Santrali neyle çalışır, enerji kaynağı nedir merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Ülkemizin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere var olan pek çok termik santral vardır, bu santrallerden biri de bulunduğu bölge itibariyle oldukça önemli olan Ambarlı Termik Santralidir. Yıllık üretim oranı hayli yüksek olan Ambarlı Termik Santralinde yakıt olarak kullanılan şey ne? İşte detaylar;

Ambarlı Termik Santrali Ne İle Çalışır? Ambarlı Termik Santralinin Enerji Kaynağı Nedir?

Günümüzde elektriğin en önemli enerji kaynaklarından biri olduğu tartışmasız bir gerçek. Sanayiden eğitime, sağlıktan sosyal hayata pek çok alanda elektrik hayati bir kaynak. Termik santrallerinde elektrik üretmek için ihtiyaç duyduğu yakıt ve kaynaklar vardır. Ambarlı Termik Santrali de ülkemizin önemli elektrik üretim tesislerinden biri olduğu için neyle çalıştığı merak edilmektedir. Marmara'nın en büyük santrallerinden Ambarlı enerji kaynağı nedir? Bu konuya ait tüm bilgiler içeriğimizde mevcuttur.

Ambarlı Termik Santrali Hangi Enerji Kaynağıyla Çalışır?

İstanbul ilimizin Avrupa Yakasında kalan Avcılar ilçesinin Ambarlı Mahallesi içinde yer alan santral, ülkemizin en büyük elektrik üretim merkezlerinden biridir. Toplam da 6 üniteden oluşan Ambarlı Termik Santralinin inşaatına 1964 yılında başlanmış olup, 1967 yılında ilk ünite, 1970-1971 yıllarında tamamlanmıştır. Santralin altı ünitesi faal ve tam verimle çalıştığı zaman yıllık ortalama 4.5-5 milyar kilowat saat elektrik üretmektedir. 16 milyon nüfusa ve Türkiye'nin kilit endüstri merkezlerine sahip olan metropol ilimiz İstanbul'un elektrik ihtiyacının yanı sıra Marmara Bölgesindeki bazı şehirlerinde de elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

Ambarlı Termik Santrali enerji kaynağı olarak Ataş, İpraş ve Aliağa petrol rafinelerinden aldığı fuel-oil yakıtını kullanmaktadır. Termik santralin çalışma tekniği, yakıtın kazanlarda yakılması sonucu oluşan yüksek basınçlı buharın tirbüne iletilip, basınçlı buhar tirbünde mekanik enerjiye dönüşür, buradan da alternatöre iletilen mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşür.

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Ambarlı Termik Santrali Ne İle Çalışır? Ambarlı Termik Santralinin Enerji Kaynağı Nedir?
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