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Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:16 Son Güncelleme: 12.10.2023 10:18

Ambulansla ülkesine sevk edilen hasta turiste hayati müdahale

Antalya’da tatil yaptığı sırada fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Moldova vatandaşı 50 yaşındaki Fotea Mihail, Ambulansla ülkesine sevk edilirken, durumu daha da kötüleşti. Ambulans ekibi, acil olarak Bursa’da Devlet Hastanesine yöneldi. Moldoıvalı turist, burada yapılan müdahale ile hayata tutundu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Ambulansla ülkesine sevk edilen hasta turiste hayati müdahale

Alanya ilçesinde tatil yapan ve plaja giden Fotea Mihail, denize girdikten sonra sahilde güneşlenmek istedi. Bu sırada fenalaşan turisti gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan turist tedavi altına alındı. Ailesi, tedavinin Moldova'da devam etmesini isteyince Fotea Mihail, Ambulansla ülkesine sevk edilmek üzere yola çıktı. Bursa yakınlarına geldiğinde Ambulansta durumu daha da kötüleşince ekipler, İnegöl Devlet Hastanesine yöneldi. Burada acil olarak tedaviye alınan Fotea Mihail'e müdahale edildi. Durumu kritik seviyeye düşen turist, buradaki müdahalelerin ardından yeniden hayata tutundu. Moldovalı sağlık ekipleri, tüm değerleri normale döndürülen hastayı Moldova'ya götürmek için yola devam etti.

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Ambulansla ülkesine sevk edilen hasta turiste hayati müdahale
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