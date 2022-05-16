Amel Defteri Nedir? Amel Defteri Ne Zaman Açılır Ve Kapanır, Sağdan Ve Soldan Verilirse Ne Olur?

İslam'da kulların geçici yaşantıda yaptığı iyi ve kötü bütün işlerin, söylediği iyi ve kötü tüm sözlerin, helal ve harama dokunduğu her şeyin kaydedildiği bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de kitap ve suhuf adlarıyla geçen bu defterin ismi amel defteri olarak nitelendirilmiştir. Şu ayette bu güzel bir şekilde açıklanmıştır; "İnsanın dünyada benimsediği inanç ve işlediği bütün fiiller tespit edilmiş olup kıyamet gününde bir kitap halinde kendisine sunulacak; okuma bilen ve bilmeyen herkesten kendi kitabını okuması istenecek." (El-İsrâ 17/13-14) Buradan da yola çıkarak amel defteri ne zaman açılır ve kapanır soruları akıllara gelebilir. Şimdi hepsini açıklayalım.

Amel Defteri Nedir?

Amel defteri, insanların dünyada işlediği bütün eylemlerin kıyamet gününe kadar yazılarak kayıt altına alınan kitabın ismidir. Amel defterinin diğer adı Kur'an'da kitab ve suhuf olarak adlandırılmışlardır ve bu isimlerle zikredilir. Ayrıca kitâbü'l-a'mâl, sahîfetü'l-a'mâl de denir. Amel defterini açıklamak için Kur'an'da geçen ayetleri inceleyelim:

İşte bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamberi'ne itaat ederse Allah onu, içinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. İşte en büyük başarı ve kurtuluş budur. Nisâ / 13. Ayet

Kim de Allah'a ve Peygamberi'ne isyân eder ve O'nun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için zelîl ve perişan eden bir azap vardır. Nisâ / 14. Ayet

Biz her insanın sevabını ve günahını boynuna doladık; öyle ki, kıyâmet günü önüne, her şeyi açık açık kaydedilmiş bulacağı bir defter çıkaracağız. İsrâ / 13. Ayet

Kıyâmet günü biz adâlet terâzilerini kuracağız da hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Yapılan iş hardal tanesi kadar bile olsa, biz onu getirip mizana koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz! Enbiyâ / 47. Ayet

Yeryüzü Rabbinin nûruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şâhitler getirilir. İnsanların arasında hak ve adâletle hüküm verilir. Kimseye zerre kadar haksızlık yapılmaz. Zümer / 69. Ayet

O gün bütün ümmetleri zillet içinde diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi hesap defterinin başına çağrılır. O gün, ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Câsiye / 28. Ayet

Amel Defteri Ne Zaman Açılır?

Amel defteri erkek ve kadında buluğ çağının başlaması ile açılır. Kadınlarda buluğ, ilk adet kanı ile başlandığı varsayılır.

Amel Defteri Ne Zaman Kapanır?

Peygamberimiz Hz. Muhammed bu konuda, "İnsan ölünce amel defteri kapanır, yalnız geriye kamunun yararlandığı bir sadaka (hayrat) yahut kendisine dua eden iyi bir evlat, ya da yararlı ilim bırakanın defteri açık kalır, bıraktığı güzel şeyler sürdükçe o kişiye sevap yazılır" şeklinde açıklama yapmıştır.

Amel Defteri Sağdan ve Soldan Verilirse Ne Olur?

Amel defteri sağdan verilenler cennetlikler, soldan verilenler ise cehennemlikler olarak tanımlanmıştır. Defteri sağdan verilenlere "ashâb-ı yemîn", soldan veya arkadan verilenlere "ashâb-ı şimâl" adı verilir. Şurada da bu konuya değinilmiştir.

"Amel defterini sağdan alan "yüzleri parlak zümre" sevinip umduğuna kavuşacak, soldan veya arkadan alan "bedbaht zümre" ise başına gelecek felâketi anlayarak yok olmayı isteyecektir" (bk. el-Hâkka 69/18-26; el-İnşikāk 84/6