Amerika Hangi Kıtada? Amerika Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

ABD yaklaşık 330 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi. Ayrıca yüz ölçümü de dünyanın en büyük ilk 4 ülkesi arasındadır. Amerika'da çok fazla etnik unsur ve ırk bulunmaktadır. Nüfus açısından tam bir karma söz konusudur. Dünyanın her yerinden insanlar Amerika'da yaşamakta ve Amerikan halkını oluşturmaktadır.

Amerika Hangi Kıtada?

Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Başkenti Washington olan ABD, Meksika ve Kanada ile komşudur. Amerika'nın en kalabalık ve gözde şehri ise New York'tur. Federal Başkanlı Anayasal Cumhuriyet ile yönetilen Amerika'da konuşulan dil İngilizce'dir. Ayrıca Amerika nüfusunun büyük bir bölümünü siyahiler ve asyalılar oluşturmaktadır.

Amerika hangi yarım kürede yer alır sorusunun ise cevabı kıtasından da anlaşılacağı üzere kuzey yarım küredir. Kuzey yarım kürede Kuzey Amerika kıtasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri, eyaletler şeklinde yönetilmektedir.

Amerika Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Amerika insanlar tarafından çok merak edilen ve gidilip görülmek istenen bir ülke. Adeta bir görsel şov ülkesi olan Amerika'nın dünyaca ünlü birçok dizi film oyuncusu, basketbolcuları ve ünlü simaları bulunmaktadır. Özellikle Hollywood ve NBA ABD'nin en önemli markaları konumundadır. Bu gösteriş ve şaşayı merak eden dünya insanları da Amerika hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır? Şeklinde internet aramaları yapmaktadır.

Sizlere kısaca Amerika'nın coğrafi konumu ve genel bilgileri hakkında detaylar verdik. Son olarak Amerika'nın iklimine değinmekte fayda var. Çok büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğu ve etrafı okyanuslar ile çevrili olduğu için iklim değişiklik göstermektedir. Ancak ülkenin büyük bir bölümünde özellikle iç bölgelerde karasal iklim hakimdir. Amerika'nın bazı bölgelerinde doğal felaketler özellikle depremler, hortumlar, fırtınalar şiddetli şekilde kendisini gösterebilmektedir.