Amerika’yı Kim Keşfetti? Amerika Kıtası’nı Ne Zaman Ve Kim Buldu?

Her ulustan halkın yaşadığı, gençlerin hayalleri süsleyen Amerika Kıtası Batı yarımkürenin büyük bir kısmını kapsayan bir adalar topluluğudur. Genellikle ABD ile sıkça karıştırılan Amerika bir kıta olarak karşınıza çıkacaktır. Toplamda 33 ülkeyi kapsayan bu Yeni Dünya alanının keşfi yazılı kaynaklara göre 1492 yılında Kristof Kolomb ile başlıyor. Ancak son verilere göre bu kıtayı keşfeden Kolomb değil bir başkası. Peki, keşif sırrının gizemi nedir, Amerika kıtasını kim buldu ve nasıl gelişmeler yaşandı bir göz atalım.

Amerika'yı Kim Keşfetti? Nasıl ve Ne Zaman Bulundu?

İlkokul çağından itibaren pek çok ulusun günümüzdeki haline gelmesinde büyük payı olan Amerika Kıtası keşfinde rol oynayan isim İspanyol kâşif Kristof Kolomb'tur. Genel olarak böyle bir keşfe neyin sebep olduğuna bakıldığında önemli ticaret yollarının varlığından söz edebiliriz.

Tarih sahnesinde ismini sıkça duyduğunuz Asya ve Avrupa'yı birbirinde bağlayan İpek Yolu o dönemlerde Osmanlı Devleti'nin kontrolündeydi. Ticaret yolunun Osmanlı'da olması diğer devletlerin vergi ödemesi, denetlenmesi gibi durumları da içeriyordu. Bu durumda rahatsız olan ve kendilerine daha karlı yerler bulmak isteyen Avrupa devletleri için kaçınılmaz bir yer keşfi bu şekilde başlamış oldu.

Avrupa'nın pek çok devleti kaşiflerini bu yeni yerler üzerinde koşullandırdı ve yaklaşık olarak 15. yy. ve 17. yy. aralığını kapsayan süreç boyunca her ulustan kâşif ömrünü yollarda geçirdi. İşte bu süreçte kaşımıza Kristof Kolomb İspanya'nın maddi olarak desteklediği kaşiflerden biridir. Tarihler 1492'yi gösterdiğinde Amerika'yı keşfediyor ve bu süreçten sonra bu topraklar çoğu Avrupa devletinin sömürge alanına dönüyor.

Yeni Bilgilere Göre Amerika Kıtasını Kim Buldu?

Tarih kayıtlarına Amerika'nın kâşifi olarak her ne kadar Kristof Kolomb'un ismi geçmiş olsa da dünyanın her noktasından farklı isimlerin tartışmaları dönem dönem gündeme gelebiliyor. Bildiğiniz gibi tarih sahnesinde yeni bir bilginin varlığı kanıtlandığı anda pek çok bilinen doğru yön değiştirebilir. Amerika kıtasını kim buldu tartışmalarına sıkça konu olan topluluklar arasında bugüne kadar Vikinglerin isimleri de sıkça anıldı. Son yapılan araştırmalara göre Amerika'ya Kolomb'tan önce ayak basan kişinin bir Vikingli olduğu ortaya çıktı.

İncelenen ve araştırmaya alınan ahşap eserler İspanyol kâşif Kolomb'tan tam olarak 471 yıl öncesinde bu bölgede yaşanan topluluğun Vikingler olduğunu ortaya koydu. Buna göre o dönemlerde hüküm süren İskandinav savaşçıların Atlantik Okyanusu'nu geçip oradan da Amerika'ya yerleştiğini gösteriyor.

1960 yılına kadar fark edilemeyen bu gerçek pek çok tartışmaya sebep olsa da kalıcı olarak Amerika'ya yerleşmeyen Vikingler arasında bir isim öne çıkıyor. Bu da Leif Ericson oluyor. Arkeologların yaptığı araştırmalar sonucu Kanada Newfoundland eyaletinde bir odun bulunuyor ve odunun üzerindeki izler Vikinglere ait çıkıyor. Kaç kişilik bir topluluk olarak ne kadar süreliğine Amerika Kıtası'nda kaldıkları bilinmese de artık Amerika'ya yerleşen ilk topluluk olarak Vikingler ele alınabilir.