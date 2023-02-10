Amiyane Ne Demek? Amiyane Tabirle Ne Anlama Gelir ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Amiyane ne demek konusu sözcüklere ilgisi olan ve araştırmayı seven, öğrenci ve öğretmen olan insanlar tarafından incelenmektedir. Hem TDK listesinin içerisinde hem de arama motorlarında merak edilen ve aratılan bu sözcüğün anlamı ve kökeninin nereden geldiği, dil ve edebiyat meraklısı insanlar tarafından araştırılmaktadır. Amiyane cümle içinde kullanımı nasıl olmaktadır ya da amiyane kelimesinin anlamı nedir tam olarak çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Amiyane Ne Demek?



Amiyane ne demek, gün içinde gerçekleştirdiğimiz konuşma dilinde karşımıza gelebilecek sözcüklerden bir tanesidir. Amiyane tabiri oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Köken itibariyle dilimize Arapçadan gelmiştir. Türk Dil Kurumuna göre 2 adet tanımı vardır; bunlardan birincisi bayağı, ikincisi ise kibar olmayan anlamına gelmektedir. Üçüncü bir diğer tanımı ise sıradan olarak kabul edilmektedir.

Amiyane Tabirle Ne Anlama Gelir ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?



Amiyane tabirle deyimi günlük yaşantıda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu deyimin açıklaması insanlar tarafından çok merak edilmektedir. Amiyane nedir, deyim anlamı nedir, halk arasında veya halk ağzı ile anlamlarına gelmektedir. Amiyane cümle içinde kullanımı genellikle internet, televizyon, radyo, kitap gibi yerlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Amiyane kelimesinin anlamı nedir sorusunun cevabını bilmek özellikle genel kültür açısından son derece mühim bir konudur. Amiyane cümle içinde kullanımı birkaç tane örnek vermek gerekirse şu şekilde sıralanmaktadır;

Amiyane tabirle, çok önceden buralar hep dutluktu.

Amiyane bir tabir olacak fakat sizin gibi insanlara sonradan görme denir.

Kadının son derece amiyane bir görüntüsü vardı.

Hem, bu çeşit amiyane işler diplomatın neyine ki?

Kupkuru bir ad hem de satılmış gibi pek amiyane bir isim.

Amiyane tabirle adama hep uzun derler.

Bu şekilde yukarıda yer alan cümlelerde görüldüğü gibi herhangi bir cümleyi destekleyen amaç için kullanılmaktadır. Türkçe dilinde öne çıkan ve bulunan en mühim deyimler içerisinde yer almaktadır. Yalnızca cümle içinde değil aynı zamanda amaca uygun yalnız başına da kullanılabilmektedir.