Amonyak Formülü: Amonyak Asit Mi, Baz Mı, Formülü Nedir?

NH3 olarak formülü bilinen Amonyak, azot atomu ve hidrojen atomunun bileşiminden meydana gelmektedir. Keskin ve hoş olmayan bir kokuya sahip olmasının yanında renksizdir. Gaz bileşiğidir. OH- iyonu içermez. Fakat zayıf baz özelliği gösterir. Zehirleyici ve tahriş edici özelliğe sahiptir. Vücutta ödem oluşmasına neden olabilir. Yanma hissi, baygınlık gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yüksek derecede amonyak tüketmek kişinin ölümüne dahi neden olabilmektedir.

Amonyak Formülü

Amonyak ametal ve ametal bileşiminden oluşan kovalent bağlı bir birleşimdir. Moleküleri polardır. Bu nedenle su içinde yüksek oranda çözülmektedir. Amonyak molekülleri, su molekülü ile zayıf hidrojen bağı oluşturmaktadır. Suda çözünür.

İlaç, gübre, ilaç, boya ve parfüm gibi maddelerin sentezlenmesi sürecinde ilk aşamada amonyak kullanılmaktadır. Canlılar için son derece zehirli bir madde olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda piyasada amonyak adı altında maddeler satılır. Bunların büyük bir kısmı Amonyağın sulu çözeltisi Amonyum Hidroksittir.

Amonyak formülü: NH3'tür. Azot ve hidrojen atomundan meydana gelir. OH- iyonu içermez. Buna rağmen zayıf bazik özellik gösterir. Amonyak molekülleri kendi aralarında su molekül ile zayıf Hidrojen bağı oluşturmaktadır. Bu nedenle suda çözünebilir.

Amonyak Asit mi Baz mı?

NH3 bileşiği yani amonyak maddesinin asit mi baz mı olduğu çok fazla merak edilir. İçinde OH olmayan iyonlar bazik özellik göstermese de Amonyak zayıf bazik özellik göstermektedir. Çeşitli kullanım alanları vardır. Nitrik asit üretimi, plastik üretimi, patlayıcı yapımı, sanayinin çeşitli alanları gibi noktalar burada önem arz eder.

Kovalent bağ yapısına sahip olan 2 ametalin birleşimi ile oluşmaktadır. Molekül yapısı polar olduğu için su içinde yüksek oranda çözünür. Gübre üretimi en sık kullanım alanlarından biridir. Sulu çözeltisi toprağa direkt olarak dökülebilir. Gizli ısısı da son derece yüksektir. Sanayide soğutucu madde yapımında çok sık tercih edilir.