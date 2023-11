Amor Vincit Omnia Ne Demek? Amor Vincit Omnia Kimin Sözü, Hikayesi Ne?

Aşk üzerine söylenmiş Latince vecizelerden biri olan amor vincit omnia, kara sevdanın insanları ruhsal olarak tüketebilen bir olay olduğunu anlatmak ister. Aşık olan ve aşık olunan kişiler, birbirlerine kavuşmak için her türlü engeli yıkmak için heveslidirler. Aşkın büyüsünden gözleri kör olduğundan dolayı koşullar olumsuz da olsa onlar için önemsizdir. Buna dikkat çeken amor vincit omnia ne demek, kimin sözü ve hikayesi ne mutlaka bilinmelidir.

Amor Vincit Omnia Ne Demektir?

Aşkın karşısında her şeyin güçsüz olduğunu ifade eden amor vincit omnia, Latince özlü sözlerden biridir. Direkt olarak Türkçeye çevrildiğinde, "aşk her güçlüğü yener" ve "aşk her şeyi fetheder" gibi anlamlara geldiği görülür. Sevginin gücünün farkına varmayı sağlayan bu söz, Publius Vergilius Maro'ya veya sıklıkla kullanılan adıyla Virgil'e aittir. Erotik şiirin kuramcısı olan Virgil, 15 Ekim M. Ö. 70 yılında doğmuş ve çok sayıda pastoral şiir kaleme almıştır. Karşılıklı konuşma şeklindeki pastoral şiirleri (Eglog), çobanların birbirleriyle atışması şeklinde yazılmıştır. Ancak Virgil'in felsefesine göre, aşk tüm insanları yöneten ve değiştirebilen bir güçtür. "Omnia vincit amor" mısrası ise onun şiirlerinden birinde geçmektedir.

Omnia Vincit Amor Nos Et Cedamus Amori Ne Demektir?

Publius Vergilius Maro, Roma İmparatorluğu destanı Aeneis'in de yazarı olan Romalı bir şairdir. Şiirlerinin çoğunu, epik, didaktik ve pastoral türde yazmıştır. "Pastoral Şiirler" adlı eserinde geçen mısralardan biri olan "omnia vincit amor nos et cedamus amori", aşkın her zorluğu yenmesinden ziyade biraz daha farklı bir anlama sahiptir. Türkçesi, "aşk her şeyi yener, öyleyse biz de ona boyun eğelim"dir. Burada anlatılmak istenen, aşkın insan üzerinde yarattığı olumsuz etkidir. Aşık olan ile olunan kişinin hisleri, her zaman karşılıklı değildir veya kavuşmalarına engel olan bazı durumlar olabilir. Ancak hissedilen yoğun duygular, insan için tahammül edilemez boyutlara ulaşabilir. Her ne olursa olsun aşık olan, sevdiğini elde etmek için her yolu denemek ister. Bu, bazen mutlu bir sona bazen de kişinin mahvına sebep olabilir. İşte Virgil'in anlatmak istediği de tam olarak budur. Aşk ve sevginin karşısında hiçbir şeyin duramayacağını bu sözleriyle ifade etmiştir.