Amorf Katılar Nelerdir? Amorf Nedir, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Amorf nedir ya da amorf katılar nelerdir, baktığımızda günlük yaşamımızda kullandığımız amorf katı örnekleri bu noktada bize yardımcı olacaktır. Burada kelime anlamı olarak, amorf ne demek öğrenmek de önemlidir. Burada kelime anlamının önemi amorf katılar neler olduğuna ve amorf katı mı, buna karar vermemizi sağlayabilir. Bunun yanında yunanca kelime kökünden gelen bu kelime, kararlı bir kristal yapıya sahip olmayan maddeleri örneklemektedir. En tipik örnekleri mum, altın, cam ve tereyağıdır.
Amorf katı, nesnedeki atomların kararlı bir kristal yapıya sahip olmayan katılar için kullanılan terimdir. Kelimenin etimolojik kökenine baktığımızda Yunanca, morphé (şekil) sözcüğünden türemiştir. Bunun yanında şekilsiz katı da denmektedir. Amorf katılar, gelişigüzel bir yapıya sahip olabilirler. Uzun süre bekledikten sonra akışkan oldukları da gözlenebilmektedir. Amorf katılar ise sıvı halinin aniden soğutulmasıyla elde edilmektedir.
Belirli bir geometrik şekli ve kristalize biçimi olmayan katılara 'amorf katı' denir. Yani, atomları ve molekülleri belirli bir kafes düzeninde organize olmayan ve herhangi bir kristal olmayan katılardır. İçindeki parçacıklar, düzenli bir üç boyutlu molekül düzenlemesine sahip değildir. Gelişigüzel bir molekül düzenine sahiptir. Bunun yanında belirli moleküler boyutta bir düzen sergilerler ve oldukça farklı fiziksel özelliklere sahiptir.
Amorf katılar, bu nedenlerle düzenli bir yapıya sahip olmadıkları için sıvılarla benzer özellikler gösterebilirler. Bu maddelerin ayrıca net bir erime noktası da yoktur ve katıdan sıvıya dönüşümleri farklı sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Amorf katılar tarafından sergilenen fiziksel özellikler de ölçüm yönüne bağlı olmadığından ve farklı yönlerde aynı büyüklüğü gösterdiğinden genellikle izotropiktir.
Molekülleri ve maddeleri belirli bir geometrik şekilden ve kristalize düzenden yoksun olan bu katılar, belirli özelliklere sahiptir. Bu özellikler şunlardır:
Amorf katılara günlük hayatımızda ve sanayide kullanılan birçok nesne ve ham madde örnek verilebilir. En bilinen ve en tipik amorf katılar ise şunlardır:
Gibi nesnenler ve moleküler yapılı maddeler amorf katılara örnek verilebilir.