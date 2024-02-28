Ampatman Nedir? İnşaat Temelinde Ampatman Neden Yapılır ve Ne İşe Yarar?

İnşaat alanında kullanılan çok sayıda terimden bahsetmek mümkündür. Bu kelimeler ve terimler inşaatın temel yapısını anlayabilmek açısından da önemlidir. En sık karşılaşılan terimler arasında ise ampatman ilk sıralarda gelir. İnşaat temeli ile ilgili olan kelimenin ne olduğundan kullanıldığı alanlara kadar birçok detay bulunur. Bu nedenle inşaat temelinde ampatman nedir, neden yapılır ve ne işe yarar sorularını detaylıca yanıtladık.

Ampatman Nedir?

Ampatman inşaat temellerinin en önemli bileşenlerinden biridir. En basit şekli ile açıklamak gerekirse temel elemanına tasarım sürecinde eklenen bir konsol yapısı denilebilir. Üst yapıda konsollar yapılıyor ise temelde bulunan konsollar ampatman ismini almaktadır. Tekil temellerde, kirişli temellerde, sürekli temellerde oldukça sık karşılaşılmaktadır.

Ampatman Neden Yapılır?

Ampatman adı verilen çıkıntılar binanın oturum alanı ile radye temel alanı arasındaki fark nedeniyle ortaya çıkar. Temel döşemesi ya da kirişin konsol şeklinde üretildiği parçalar olarak açıklanabilir. Radye temellerin alanı binaların yerleşim alanlarından daha fazla olmalıdır. Duvar ve kolonların bulunduğu yerlerde moment ve eksenli kuvvet gibi değerler çok daha yüksektir. Bu nedenle de bina temelleri bina etrafında bulunan perde ve kolonlardan daha geniş bir mesafede inşa edilir. Bu şekilde zemin geriliminin daha muntazam olmasına dikkat edilir.

İnşaat Temelinde Ampatman Ne İşe Yarar?

İnşaat temelinde kullanılan ampatman betonarme plaka olarak tanımlanabilir. Zemin hareketlerinden korunma, taşıma kapasitesini artırma, dengeleme ve yük dağıtımı gibi konularda önem arz eder. Aynı zamanda zeminle temas eden alt yapı elemanlarını su yalıtım tabakası ile korumaya alır. Suyun daha hızlı nüfuz etmesini önler ve bu da temelin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bir diğer işlevi ise termal ve izolasyon performansının yüksek olmasıdır.