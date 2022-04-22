Ampulü Kim İcat Etti? Ampulü Kim Buldu, Tesla Mı, Edison Mu?

Ampulü kimin icat ettiği konusunda genelde çok fazla yazı ve görüş vardır. İnsanların çoğu da bu konuda ikiye ayrılmışlardır. Ampulü Tesla mı yoksa Edison mu icat etti sorusu çok sık duyulan ve üzerine fikir yürütülen bir konudur. Fakat aslında tam anlamıyla ikisi için de ampulü icat ettiler diyemeyiz çünkü ampulün serüveni aslında çok daha eski tarihlere uzanmaktadır.

Ampulü Kim İcat Etti?

Günümüzde hala ampulün mucidine dair tartışmalar sürmektedir. Genelde insanlar bir icat için tek bir mucit arama eğilimindedirler fakat ampul için durumların oldukça farklı olduğunu söylemek mümkündür.

Ampulün bulunmasında birden fazla bilim insanının ortak çabası vardır. Ampulün bulunmasında katkısı olan ve her biri de mucidi sayılabilecek isimler şu şekilde sıralanabilir: Thomas Edison, Alessandro Volta, Warren de la rue, Hiram Maxim, William Staite, Joseph Swan, Humprey Davy.

Ampulü Kim Buldu?

Edison 1879 senesinde laboratuvarda yoğun bir çalışma içerisindeyken, günümüz anlamıyla geçerli sayılabilecek olan ampulü buldu. Yaklaşık olarak altı binden daha fazla sayıda deneme yapan Edison elektrik ile çalışan ampulü icat etti ve tarihe adını altın harflerle yazdıran kişi oldu.

Ampul Nerede, Ne Zaman Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Ampulün ilk prototipi 1800 senesinde Volta tarafından tasarlanmıştır ancak ne yazık ki Volta'nın tasarladığı bu ampul epey işlevsizdi. Volta'dan sonra Humprey Davy tam iki sene sonra işlevsel olan ilk ampulü buldu.

İlk defa akkor ampulü üretti, bu ampulün birçok işlevi vardı fakat kömürden olduğu için aşırı çabuk bir sürede sönüyordu. 1840 yılında, bu gelişmelerden neredeyse 40 sene sonra, Warren De Le Rue tarafından tarihin ilk verimli ampulü üretildi. Bu tasarım oldukça pahalı malzemelerden meydana gelmekteydi ve ticari olarak faaliyete geçmesi imkansızdı. Geçmedi de.

1848 senesinde William Staite Rue tüm bu tasarım birikimlerinin üstüne daha iyi şeyler katarak batarya ile çalışan bir ampul meydana getirdi. Bu bataryalı ampul devamlı olarak bir bataryaya ihtiyaç duyuyordu, bu da ticari olarak faaliyete geçmesini mümkün kılmadı.

1850 senesinde tüm bu 50 senelik süreçte üretilen ampullerin problemini Joseph Swan adlı mucit çözdü. Joseph, batarya ve diğer problemleri çözdü fakat ampulün içinde kullandığı vakum pompası onun icadının işlevselliğini son derece azalttı. Diğer ampuller kadar ışık yayımı sağlayamadı. 1879 senesinde laboratuvarında çalışma halindeyken Edison, günümüzdeki anlamıyla ampulü Amerika'da icat etti.