An İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu An İle Biten Kelimeler Listesi

An ile biten kelimeler günlük hayatımızın da vazgeçilmezleri arasındadır. Bunun yanında çevrenize baktığınızda, isminin sonunda an olan çok sayıda kişi de görebilirsiniz. Sonu an ile biten kelimeler konuşma dilinin yanı sıra yazışma dilinin de vazgeçilmez örneklerini içerir. Söz konusu kelimelerle ilgili bilgi sahibi olmanız, dil bilgisine bakış açınızı da değiştirir. Son hecesi an olan kelimeler ve merak ettikleriniz yazımızın devamında.

An İle Biten Kelimeler

Sonu an ile biten kelimeler içinde kişi isimlerinde cins isimlere kadar birçok örnek bulabilirsiniz. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan kişi isimleri aşağıda sıralanmıştır.



Erhan

Vildan

Serkan

Selcan

Neriman

Özcan

Nalan



Kişi isimlerinin yanı sıra farklı harf sayısına sahip birçok kelimenin de an ile bittiğini görebilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek an kelimesi biten çok sayıda kelime olduğunu anlayabilirsiniz.



Can

Kan

Yan Zan

İlan

Akan

Kalan

Sazan

Tufan

Kalkan

Afacan

Heyecan



An eki ile biten kelimeler yukarıdakiler ile sınırlı değildir. Türk Dil Kurumu sözlüğü incelendiğinde an ile biten kelimelerin oldukça fazla olduğu dikkat çeker. Bu kelimelerle ilgili bilgi sahibi olduğunuzda, kelimeleri günlük konuşma dilinize enjekte edebilirsiniz. Ayrıca yazışma dilinde de bu kelimeleri kullanarak bilgi birikiminizi kâğıda yansıtmanız mümkün hale gelir. Kelime dağarcığınızın artması, aynı zamanda hitabetinizi de güçlendirecek ve karşı tarafı etkileyecektir.