An İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu An İle Biten Kelimeler Listesi

An ile biten kelimeler günlük hayatımızın da vazgeçilmezleri arasındadır. Bunun yanında çevrenize baktığınızda, isminin sonunda an olan çok sayıda kişi de görebilirsiniz. Sonu an ile biten kelimeler konuşma dilinin yanı sıra yazışma dilinin de vazgeçilmez örneklerini içerir. Söz konusu kelimelerle ilgili bilgi sahibi olmanız, dil bilgisine bakış açınızı da değiştirir. Son hecesi an olan kelimeler ve merak ettikleriniz yazımızın devamında.
Sonu an ile biten kelimeler içinde kişi isimlerinde cins isimlere kadar birçok örnek bulabilirsiniz. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan kişi isimleri aşağıda sıralanmıştır.
Erhan
Vildan
Serkan
Selcan
Neriman
Özcan
Nalan
Kişi isimlerinin yanı sıra farklı harf sayısına sahip birçok kelimenin de an ile bittiğini görebilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek an kelimesi biten çok sayıda kelime olduğunu anlayabilirsiniz.
Can
Kan
Yan Zan
İlan
Akan
Kalan
Sazan
Tufan
Kalkan
Afacan
Heyecan
An eki ile biten kelimeler yukarıdakiler ile sınırlı değildir. Türk Dil Kurumu sözlüğü incelendiğinde an ile biten kelimelerin oldukça fazla olduğu dikkat çeker. Bu kelimelerle ilgili bilgi sahibi olduğunuzda, kelimeleri günlük konuşma dilinize enjekte edebilirsiniz. Ayrıca yazışma dilinde de bu kelimeleri kullanarak bilgi birikiminizi kâğıda yansıtmanız mümkün hale gelir. Kelime dağarcığınızın artması, aynı zamanda hitabetinizi de güçlendirecek ve karşı tarafı etkileyecektir.