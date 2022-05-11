Ana Fikir Nasıl Bulunur? Metinde Veya Hikayede Ana Fikir Nedir, Bulmak İçin Hangi Sorular Sorulur?

Yazılan hikaye veya metinin mutlaka bir amacı vardır, bu amaç okuyucuya evrensel bir düşünceyi hatırlatmak ya da akademik bir konu hakkında bilgi vermek olabilir. Okumanın bitiminde okuyucunun metinden genel hatları ile aldığı bilgiler ya da düşüncelere ana fikir denilir. Ana fikri bulmak için bir takım sorular sorulması gibi yöntemler vardır. Metinde veya hikayede ana fikir nedir, bulmak için hangi sorular sorulur? İşte yanıtlar...

Ana Fikir Nedir?

Bir metinin ya da eserin bütünün içinde anlatılmak istenilen genel fikir oluşumuna 'ana fikir' denir. Okunulan eserde birçok fikir ve evrensel düşünceler vardır lakin ana fikir esas anlatılmak istenilen düşüncedir. Ana fikri kısaca, okunulan metnin bir cümlelik özetidir diye açıklayabiliriz.

Metnin uzun ya da kısa olması, yahut içeriğinin ne ile ilgili olduğu ana fikir oluşumunu engellemez. Yazının türü ne olursa olsun bir yazılış amacı ve okuyucuya vermek istediği bir mesaj, anlatı vardır. Ana fikir ile yazının konusu birbirleri ile karıştırılmamalıdır, ana fikir yazının yazılış amacını ortaya çıkaran öz ve tek cümlelik bir özettir ama konu ise yazının üzerinde durduğu olay ya da olgudur. Bu iki kavram arasındaki ince farkları net bir şekilde öğrenmek ana fikri bulmayı çok daha kolay hale getirecektir.

Metinde Veya Hikayede Ana Fikir Nedir, Bulmak İçin Hangi Sorular Sorulur?

Okunulan metin ya da hikayenin ana fikrini bulmak için yazının tamamının okunması gereklidir, ayrıca yazının konusu genel hatları ile okuyucu tarafından anlaşılmalıdır çünkü yazının konusu ve olay örgüsü ana fikrin çerçevesinde ve vermek istediği düşünce etrafında şekillenen olgulardır.

Bazı yazılarda yazar ana fikri açıkça belirtebilir bu durumda okuyucunun işi çok daha kolaydır, lakin hikaye gibi daha uzun soluklu yazılarda ana fikir yazının tamamının okuyucuya verdiği düşünce içinde gizlidir. " Okuduğun metin sence ne anlatıyor?" ya da "Bu hikayenin vermek istediği mesaj ne?" gibi sorular ana fikrin bulunmasına yardımcı olacaktır.