Ana Renkler Ve Ara Renkler Tablosu - Ana Ve Ara Renkler Nelerdir, Kaç Tanedir?

Renklere baktığımızda bazıları sıcaktır, bazıları soğuktur. Bazıları ana renktir, bazıları ara renktir. Hatta bazı renkler nötrdür. Bu çok çeşitli renklerin hepsinin oluşumunda ana renkler yer alır. Tüm renkler ana renklerin birleşimiyle oluşur. Bu yazımızda ana ve ara renklerin neler olduğuna değinip, renk çemberine yer vereceğiz.

Ana Renkler Nelerdir?

Başka renklere parçalanamayan veya tamamlayıcı parçalara inemeyen renklere denir. Hiçbir ortak unsuru olmayıp birbirinden farklı olan renklerdir. Bu renkler yani ana renkler kırmızı, mavi ve sarıdır.

Ara Renkler Nelerdir?

Ara renkler üç tanedir. Bunlar ana renklerin karışımıyla meydana gelen renklerdir. Kırmızı ve mavi renk karışımı moru, kırmızı ve sarı renk karışımı turuncuyu, sarı ve mavi renk karşımı ise yeşil rengini meydana getirir. Bunlar da ara renklerdir. Yani ara renkler yeşil, mor ve turuncudur.

Ara ve Ana Renkler Kaç Tanedir?

Ana renkler de ara renkler de üç tanedir. Geriye kalan renkler bu renklerin ton farkları ya da nötr renklerle karışımlarından meydana gelmektedir.

Renk Çemberi Nasıldır?

Ana renkler birbirinden farklıdır. Diğer tüm renkler ana renklerin yani kırmızı, sarı ve mavinin karıştırılmasıyla oluşur.