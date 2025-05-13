Ana Sınıfı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Anasınıfı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Gündelik yaşamda çok sık kullanılan bazı kelimeler, zamanla konuşma biçimiyle kaynaşır ve yazımda bitişik sanılır. Özellikle iki kelimenin oluşturduğu tamlamalar, eğer kalıplaşmış bir anlam kazanmışsa birleşik yazılıp yazılmayacağı tartışma konusu hâline gelir. "Ana sınıfı" da tartışılan kelimeler arasındadır. Bu yüzden ana sınıfı nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular birçok kişi tarafından sorulan sorular arasında yer almaktadır.

Ana Sınıfı Nasıl Yazılır?

Bu ifade yazım açısından "ana sınıfı" şeklinde ayrı yazılır. Yapı, "ana" ve "sınıf" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş isim tamlamasıdır. "Ana" burada "ilk, temel, başlangıç" anlamında niteleyici bir sıfat işlevi görürken; "sınıf" kelimesi de eğitsel düzeyi ifade eder. Tamlamaya "-ı" tamlayan eki de eklenince "ana sınıfı" yapısı oluşur ve bu yapı yazım kuralına göre ayrı yazılır.

TDK'ye Göre Anasınıfı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu ifade ayrı yazılır. TDK'nin Güncel Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu'nda "ana sınıfı" kelime grubu, ayrı yazılmış biçimiyle yer alır. "Ana" kelimesi burada "başlangıç seviyesindeki" anlamına gelir ve "sınıf" sözcüğünü niteleyen bir ön öge olarak değerlendirilir. Bu yapı birleşik kelime oluşturmamakta; sadece bir anlam tamlaması üretmektedir.