Anabilim Dalı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Ana Bilim Dalı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Kelime gruplarının yazımında hem anlam ilişkisi hem de yapısal bağ dikkate alınmalıdır. Özellikle uzun terimlerde yazım biçimi, halk arasında birleşikmiş gibi algılanabilir. Oysa bu algı, her zaman dil bilgisiyle örtüşmez. "Anabilim dalı" ifadesi de bu tür yapılardan biridir. Sözcükler arası ilişki net olsa da doğru yazım biçimi için sadece anlam değil, kurallar da göz önünde bulundurulmalıdır. Anabilim dalı nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular dil bilgisinin daha iyi öğrenilmesini sağlar.

Anabilim Dalı Nasıl Yazılır?

Ana bilim dalı ifadesi üç ayrı kelime olarak yazılır: "ana", "bilim" ve "dalı." Burada "ana" kelimesi, temel, esas anlamında niteleyici bir sıfat görevindedir. "Bilim" kelimesi konuyu belirtirken, "dalı" sözcüğü ise o bilimsel alanın örgütlendiği yapıyı tanımlar. Bu üç kelime anlamlarını koruyarak bir tamlama oluşturur. Dolayısıyla birleşik yazılmaları için bir anlam kaynaşması ya da kalıplaşma söz konusu değildir.

TDK'ye Göre Ana Bilim Dalı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım şekli "ana bilim dalı" biçimindedir. TDK'nin Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu'nda bu ifade ayrı yazılmıştır. TDK'ye göre bu kelimeler bir araya geldiklerinde anlam kaynaşması yaşamadıkları ve her biri kendi anlamını koruduğu için birleşik yazılmaz.