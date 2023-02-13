Anaç Ne Demek? Anaç Ruhlu Nedir ve Kime Denir?

Eski Türkçede yaygın bir sözcük olan anaç ne demek diye soran birçok kişi bulunur. Anaç ruhlu ne demek diye araştıranlar, bu ifadenin sadece kadınları betimlemek için kullanılmadığını bilmelidir. Bir ağacın meyve verecek duruma geldiğini veya dişi hayvanın büyüdüğünü belirtir. Anaç kadın nedir ve kime denir diyenler, hoşgörülü ve herkese kucak açan bir tavra sahip olanları ifade ettiğini öğrenmelidir. Anaç kelimesinin başka anlamları var mıdır?

Anaç Ne Demektir?

Herkesin birçok defa duymuş olduğu tanımlardan biri olan anaç ruhlu ne demek diye merak edenler olabilir. Anaç kelimesi, bir kadının şefkatli olduğunu ve yakınındaki insanlara karşı tıpkı bir anne sıcaklığıyla yaklaştığını ifade eder. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yapmış olduğu tanıma göre anaç sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

Merhametli ve anne tavırlarına sahip olan

Yetişkin olan ve yavru doğuracak hale gelen dişi hayvan

Meyve verecek kadar büyümüş olan ağaç

Tecrübeli ve bilgili

İri yapılı, kart

Dikkafalı, başına buyruk

Açıkgözlü

Görüldüğü üzere Türk Dil Kurumu'na göre anaç kelimesinin çok sayıda anlamı vardır. Kadınların şefkatli tarafını belirtmenin yanı sıra yetişkin duruma gelen hayvanları ve meyve veren ağaçları da tanımlar. Anaç kelimesi bazen ise deneyimli ve oldukça bilgili insanlar için söylenir. Öte yandan, bir kişinin fiziki olarak iri ve büyük olduğunu ifade etmeyi sağlar. Kendi bildiğini okuyan, dikkafalı ve hiç kimseyi umursamayan insanlara anaç denir. Kurnaz ve kendi çıkarlarını kollayan kişiler de bazen anaç olarak tabir edilir.

Anaç Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Genellikle kadınlar için söylense de aslında anaç sözcüğünün birkaç anlamı bulunur. Aşağıda, içinde anaç kelimesi geçen bazı cümleler verilmiştir. Bunlar şu şekildedir:

Fatma'nın annesi, bizi çok anaç bir tavırla karşıladı.

Bu bahçedeki bütün ağaçlar anaç olduğu için bir yılda üç kere mahsul almak mümkündür.

Benim anaç kısrağım neredeyse her sene yavrular.