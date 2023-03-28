Anadil Nasıl Yazılır? TDK Ana Dil Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Anadil nasıl yazılır sorusunun cevabını çeşitli nedenlerden dolayı araştırıyor olabilirsiniz. Okul ödeviniz, teziniz ya da sadece genel kültür bilgisi olarak bu sorunun yanıtı mı araştırıyorsunuz? TDK ana dil doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı gösteriyor biliyor musunuz? Türk Dil Kurumu ana dil kelimesinin doğru yazılışını anadil mi yoksa ana dil mi şeklinde gösteriyor merak ediyorsanız bu soruların yanıtlarını sizin için derledik!

Ana Dil Nasıl Yazılır? TDK Ana Dil Kelimesinin Doğru Yazılışını Nasıl Gösteriyor?

Ana dil kelimesinin nasıl yazıldığı konusunda kafanız karışık olabilir. Ana dil kelimesi birleşik kelime gibi görünse de aslında ayrı yazılan birleşik kelimelerdendir. Türk Dil Kurumu ana dil kelimesinin doğru yazılışı "ana dil" şeklinde göstermektir. Bu konudaki açıklamayı da internet sitelerinde ayrı yazılan birleşik kelimeler başlığı altında açıklamıştır.

Türk Dil Kurumun ana dil kelimesinin ayrı yazılması ile ilgili açıklaması şu şekildedir;

"Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır."

Türk Dil Kurumunun yaptığı bu açıklama kapsamında ana dil kelimesi de ayrı yazılmalıdır.

Ana Dil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Türk Dil Kurumu ana dil kelimesinin anlamını; "Kendisinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dil." Şeklinde açıklamıştır.

İngilizceyi ana dili gibi konuşur. (Doğru)

O anadili olan Türkçeyi bile düzgün konuşamaz. (Yanlış)