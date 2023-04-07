Anadolu Masalları Oku - Uzun ve Kısa Türk Anadolu Masalları ve Halk Öyküleri

Anadolu masalları, halkın günlük yaşamından ve de çeşitli unsurlardan yola çıkarak oluşturulan ve hak arasında yayılan masallardır. Bu masallar halkın ortak yaşamından çıktığı için halkın kültürü ve de yaşamını yansıtan birer tarih izidir. Bu nedenle Anadolu halk masallar hem edebi olarak hem de araştırma konusu olarak ele alınır. Bunar arasından en ünlü Türk masalları Billur Köşk Masallarıdır. Tahir Alangu tarafından derlenen bu kısa Anadolu Türk masalları en tipik örnektir.
Kültürel unsurların tanımını yapmak oldukça zordur. Bunun için bir kültürel unsur olan masalların tanımını yaparken de birden fazla tanım yapma mümkündür. Türk ve yabancı yazarlar birden fazla tanım yaparken en bilinen ve yağın olan tanım şudur: Genellikle halkın yarattığı ve hayale dayalı olan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar, cadılar, devler, periler gibi varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan türlerdir. Masalların içerik ve biçimsel özellikleri de vardır bunlara kısaca değinecek olursak:
Şekil-biçimsel özellikleri:
İçerik özellikleri:
Anadolu masalları da bu özellikleri barındıran edebi metinlerdir. Anadolu masallarının isminden de anlaşılacağı üzere Anadolu'da halk tarafından oluşturulan yerli masallardır. Bu masalların en önemli özelliğine tamamen Türk masalı olup, Türklerin kültür ve inanış hayatlarını yansıttığını söyleyebiliriz. Anadolu'da derlenen ilk masalların Tahir Alangu'nun Billur Köşk Masallarıdır. Daha sonra halk bilimi geliştikçe masal derlemeciliği daha da profesyonelleşmiş bilimsel metodlar doğrultusunda bu iş yapılmıştır.
Anadolu masalları arasında birden fazla masal vardır. Bu durum Anadolu'da geniş bir halk kültürünün olduğunu gösterirken aynı zamanda sözlü edebiyatta ne kadar zengin olduğunu da gösterir. Bu masalların en başında hepimiz biliriz ki Keloğlan masalları gelmektedir. Anadolu masallarının dünyadaki diğer masallardan en ayırt edici özelliği oldukça uzun olmasıdır.
Anadolu masalları arasında bazen kısa olmakla beraber uzun halk masalları da vardır. Bu masallar arasında hemen hepsi güzel ve önemlidir. Kısa bir halk masalı ile örnek verecek olursak: