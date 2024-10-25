Anadolu Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri

Anadolu Üniversitesi'nin ikinci üniversite programları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamakta ve bireylerin kendilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Anadolu Üniversitesi 2.üniversite bölümleri nelerdir sorularının cevapları, hem kariyer hedeflerine ulaşmak isteyenler hem de yeni bir alanda bilgi edinmek isteyenler için oldukça değerlidir. Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri sunduğu uzaktan eğitim imkanlarıyla öğrencilerin derslere istedikleri yerden katılabilmelerini sağlar.
İkinci üniversite programları, bireylere farklı bir alanda eğitim alma, kariyerlerini geliştirme veya yeni bir meslek edinme fırsatı sunar. Anadolu Üniversitesi, bu programlarıyla geniş bir kitleye hitap ederek, eğitimde erişilebilirliği artırmayı hedefler. Açıköğretim fakültesi önlisans programları şunlardır:
1. Acil Durum ve Afet Yönetimi
2. Aşçılık
3. Bankacılık ve Sigortacılık
4. Bilgisayar Programcılığı
5. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
6. Coğrafi Bilgi Sistemleri
7. Çağrı Merkezi Hizmetleri
8. Dış Ticaret
9. Emlak Yönetimi
10. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
11. Ev İdaresi
12. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
13. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
14. İlahiyat (Arapça)
15. İlahiyat
16. İnsan Kaynakları Yönetimi
17. İş Sağlığı ve Güvenliği
18. İşletme Yönetimi
19. Kültürel Miras ve Turizm
20. Laborant ve Veteriner Sağlık
21. Lojistik
22. Marka İletişimi
23. Medya ve İletişim
24. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
25. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
26. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
27. Radyo ve Televizyon Programcılığı
28. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
29. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
30. Sosyal Hizmetler
31. Sosyal Medya Yöneticiliği
32. Spor Yönetimi
33. Tarım Teknolojisi
34. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
35. Turizm ve Otel İşletmeciliği
36. Turizm ve Seyahat Hizmetleri
37. Web Tasarımı ve Kodlama
38. Yaşlı Bakımı
39. Yerel Yönetimler
Açıköğretim fakültesi lisans programları şunlardır:
1. Felsefe Görsel İletişim Tasarımı
2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
3. Sağlık Yönetimi
4. Sosyoloji
5. Tarih
6. Türk Dili ve Edebiyatı
7. Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi lisans programları şunlardır:
1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2. İktisat
3. Maliye
4. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
5. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
6. Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi lisans programları şunlardır:
1. Havacılık Yönetimi
2. İşletme
3. Turizm İşletmeciliği
4. Uluslararasi Ticaret ve Lojistik