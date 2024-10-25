Anadolu Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri

Anadolu Üniversitesi'nin ikinci üniversite programları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamakta ve bireylerin kendilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Anadolu Üniversitesi 2.üniversite bölümleri nelerdir sorularının cevapları, hem kariyer hedeflerine ulaşmak isteyenler hem de yeni bir alanda bilgi edinmek isteyenler için oldukça değerlidir. Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri sunduğu uzaktan eğitim imkanlarıyla öğrencilerin derslere istedikleri yerden katılabilmelerini sağlar.

Anadolu Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir?

İkinci üniversite programları, bireylere farklı bir alanda eğitim alma, kariyerlerini geliştirme veya yeni bir meslek edinme fırsatı sunar. Anadolu Üniversitesi, bu programlarıyla geniş bir kitleye hitap ederek, eğitimde erişilebilirliği artırmayı hedefler. Açıköğretim fakültesi önlisans programları şunlardır:

1. Acil Durum ve Afet Yönetimi

2. Aşçılık

3. Bankacılık ve Sigortacılık

4. Bilgisayar Programcılığı

5. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

6. Coğrafi Bilgi Sistemleri

7. Çağrı Merkezi Hizmetleri

8. Dış Ticaret

9. Emlak Yönetimi

10. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

11. Ev İdaresi

12. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

13. Halkla İlişkiler ve Tanıtım

14. İlahiyat (Arapça)

15. İlahiyat

16. İnsan Kaynakları Yönetimi

17. İş Sağlığı ve Güvenliği

18. İşletme Yönetimi

19. Kültürel Miras ve Turizm

20. Laborant ve Veteriner Sağlık

21. Lojistik

22. Marka İletişimi

23. Medya ve İletişim

24. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

25. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

26. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

27. Radyo ve Televizyon Programcılığı

28. Sağlık Kurumları İşletmeciliği

29. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

30. Sosyal Hizmetler

31. Sosyal Medya Yöneticiliği

32. Spor Yönetimi

33. Tarım Teknolojisi

34. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

35. Turizm ve Otel İşletmeciliği

36. Turizm ve Seyahat Hizmetleri

37. Web Tasarımı ve Kodlama

38. Yaşlı Bakımı

39. Yerel Yönetimler

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Bölümleri

Açıköğretim fakültesi lisans programları şunlardır:

1. Felsefe Görsel İletişim Tasarımı

2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

3. Sağlık Yönetimi

4. Sosyoloji

5. Tarih

6. Türk Dili ve Edebiyatı

7. Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi lisans programları şunlardır:

1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2. İktisat

3. Maliye

4. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

5. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

6. Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi lisans programları şunlardır:

1. Havacılık Yönetimi

2. İşletme

3. Turizm İşletmeciliği

4. Uluslararasi Ticaret ve Lojistik