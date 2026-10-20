Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları 23 Ekim’e uzatıldı

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ve adayların kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla ek süre tanındı.

Öğrenci affı kapsamında eğitimine yeniden devam etmek isteyen 297 bin 238 kişi başvuruda bulundu.

Üniversite, öğrenci affından yararlanmak isteyen adaylar ile ikinci üniversiteye kayıt yaptıracak adayların işlemlerini tamamlayabilmeleri için kayıt takvimini güncelledi.

Güncellenen takvime göre, öğrenci affı kapsamında güz dönemi kesin kayıt ve ikinci üniversite kayıtları 23 Ekim saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri aynı gün saat 22.00'de, sınav merkezi tercihleri ise saat 23.59'da sona erecek.

Öğrenci affı kapsamında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ile ikinci üniversiteye kayıt yaptıracak adaylar, işlemlerini "aoskayit.anadolu.edu.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Mevcut öğrenciler ise kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihi işlemlerini "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, e-Kampüs ve Anadolu Mobil platformları üzerinden ders materyallerine erişerek öğrenim süreçlerini sürdürebilecek.