Anadolu’dan tüm dünyaya ilham oldular

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Terör örgütünün hain saldırılarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanında canını siper ederek öğrencilerine ışık olan öğretmenlerimiz yaptığı çalışmalarla dünyada da saygıyla anılıp takdir görüyor. Anadolu'nun en ücra köşelerinde ilim saçan fedakâr öğretmenler hem ulusal hem de uluslararası saygın kurumlar tarafından onlarca ödüle layık görüldü. Onlardan biri, meslek hayatına Şırnak'ta başlayan anaokulu öğretmeni İrem Savcı Köroğlu, diğeri ise Ordu Ünye'de görev yapan İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın. İrem öğretmen Şırnak'ta, Hakkâri'de, Van'da anaokul çağındaki minikleri, bilimi oyunla öğreten Montessori eğitimiyle tanıştırdı. Muhammet öğretmen ise Ünye'deki meslek lisesi öğrencilerine dünyada eşi benzeri görülmemiş bir projeyle İngilizce öğretti. Dezavantajlı çocuklara kucak açan her iki öğretmen de eğitimin Nobel'i olarak bilinen Küresel Öğretmen Ödülü'nü kazandılar, "Dünyanın İlham Veren Öğretmenleri" arasına girdiler. O öğretmenlerin okuttuğu öğrencilerin çoğu şu anda Türkiye'nin en iyi üniversite ve liselerinde eğitimlerine devam ediyor.33 yaşındaki İrem öğretmenin ilk görev yeri Şırnak'tı. 2011'de henüz dünyada bile yeni tanınan Montessori eğitim modelini Şırnak'taki çocuklarla tanıştırdı. Başta matematik ve fen olmak üzere okul öncesi çağdaki çocuklara bilimsel bir altyapı oluşturan Montessori eğitim modelinin materyalleri o yıllarda Türkiye'de yoktu. Kendi maaşıyla bu materyalleri yurtdışından temin etti. "Hedefim sadece sınıftaki 20 çocuğa değil, Türkiye'deki birçok çocuğa ulaşabilmekti" diyen İrem öğretmen daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı görevlisi olarak da Hakkâri Çukurca, Van, Bitlis, Artvin, Hatay, Yozgat ve Kayseri'de Montessori okul kurumları gerçekleştirerek binlerce öğretmene ve on binlerce çocuğa ulaştı. Şu anda Sivas'ta Halide Edip Adıvar Anaokulu sınıf öğretmeni olan İrem öğretmen daha önce görev yaptığı Sivas Zübeyde Hanım Anaokulu'nu "Dünyanın En İyi 100 Okulu" arasına soktu. 2020'de "Dünyanın En İyi 100 Öğretmeni" arasına girdi. Geçen yıl da Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görüldü.40 yaşındaki Muhammet öğretmenin çocukluğu ve gençliği bugün görev yaptığı Ordu'nun Ünye ilçesinde geçti. Öğretmen olmayı 6 yaşında kafasına koydu. Hatta ilk ödülünü de o yıllarda akranlarına okuma yazma öğrettiği için aldı. 23 Nisan 1989'da "Yılın En Küçük Öğretmeni" ödülünü kazandı. Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerine yabancı dil konuşturmak için yaptığı "İngilizce Sokakta" projesi dünyada bir ilk oldu. "İngilizce sınıflarda değil, sokaklarda öğrenilir" mottosuyla yola çıkan Muhammet öğretmen okulda Londra'ya benzeyen minyatür bir şehir kurdu. Sinemadan kafeye, havalimanından postaneye kadar yabancı bir kentte ne varsa aynısını öğrencileriyle birlikte okulda inşa etti ve bu mekânlarda yalnızca İngilizce konuşulmasını sağladı. Proje 3 kıtada "En İyi Uygulama Ödülü"nü aldı. 2021'de Küresel Öğretmen Ödülü'nü kazandı.İstanbul İstiklal Caddesi ve Gaziantep Karkamış'ta terör örgütünün hain saldırılarında şehit düşen öğretmenlerin acısını yüreklerinde hissetiklerini söyleyen İrem ve Muhammet öğretmenler, SABAH aracılığıyla şu mesajı verdi: "Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarına saygıyla ve bizlere kendilerinden miras kalan ışıklarına ahde vefamızla canla başla çalışacak ve yüce Türk milletimizin bekası için yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."