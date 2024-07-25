Anadolu’nun ihtisas üniversiteleri marka yaratıyor

Türkiye genelindeki adayların çoğu başka şehirlerde yaşasa da genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoldeki üniversitelere yerleşmek istiyor. Anadolu'daki üniversiteler genellikle gözden kaçıyor. Türkiye artık her ilinde üniversitesi olan bir ülke oldu. 81 ilin tamamında en az bir üniversite var. Özellikle Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "ihtisas üniversitesi" olarak belirlediği okullar teknolojiden enerjiye, gıdadan turizme kadar farklı alanlarda oldukça özgün projeler geliştiriyor. Bu projelerde öğrenciler de görev alıyor. Türkiye'nin dört bir yanından "ihtisas üniversitesi" olarak belirlenen üniversiteler bölgelerinin kalkınmasına yönelik çalışmalarıyla nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlıyor, yörelerinin kaynaklarını yüksek katma değerli ürünlere dönüştürerek ortaya koydukları ürünlerle markalaşma yolunda birbiriyle yarışıyor. Tercih listenizi oluştururken bu üniversiteleri es geçmeyin. İşte o üniversiteler ve yaptıkları çalışmalardan bazıları:BURDUR MEHMET AKİF ÜNİVERSİTESİ: Hayvancılık alanında ihtisaslaşan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde "İneklerde Embriyo Nakliyle Genetik Islah ve Boğa Adayı Üretimi" projesiyle kaliteli saf ırk hayvan varlığının arttırılması yoluyla maliyetler ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Üniversitede değişen iklim koşullarına karşı alternatif yem kaynağı arayışına yönelik araştırmalar devam ederken hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak yerli merhem (pomat) geliştirdi.GİRESUN ÜNİVERSİTESİ: Dünyada en kaliteli fındık üreten ülkelerin başında gelen Türkiye'de Giresun Üniversitesi fındık alanında ihtisas üniversitesi olarak çalışmalar yürütüyor. Üniversited "Dijital Fındık Uzmanı" uygulaması başlattı.HİTİT ÜNİVERSİTESİ: "Makine ve imalat teknolojileri" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Hitit Üniversitesi'nde entübe edilmiş çocukların tedavilerini kolaylaştıracak emzik ile kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak sağlayan elektronik burun geliştirdi. Kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun önlenmesinde etkili olan borlu gıda takviyesi üreten Hitit Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinde mutfaklarda hava kalitesini artıran, 6 sensöre sahip akıllı aspiratör geliştirildi.YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ: "Endüstriyel kenevir" alanında ihtisas üniversitesi olarak ilan edilen Yozgat Bozok Üniversitesinde kenevir saplarından tekstil, inşaat, kompozit veya yalıtım sektörüne yönelik çalışmalar için hammadde oluşturuluyor. Üniversitenin Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalında "Yara İyileştirici Olarak Kenevirin Kullanımı", "Kenevirin Kimyasal İçerikleri", "Kenevirin Kozmetikte Kullanımı" konularında araştırmalar sürüyor.NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ: İhtisas alanı "Doğal ve kültürel miras turizmi" olarak belirlenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, yörenin hayranlık uyandıran, kendine has doğal ve kültürel unsurlarının bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılarak bu alanda turizmin geliştirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda öne çıkan "Nevşehir'in Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetleri ile Yeni Ürün Geliştirilmesi ve Turizme Kazandırılması" projesiyle gastronomik bir hediyelik eşya tasarlama çalışmaları yapılıyor. Proje çerçevesinde Nevşehir'e ait coğrafi işaretli ürünlerin kullanılarak yeni bir ürün (kurabiye, cookie vb.) geliştirilecek.BARTIN ÜNİVERSİTESİ: "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanında ihtisaslaşan Bartın Üniversitesi (BARÜ) 9 ayrı projeyle ilin ve bölgenin potansiyelinin etkin kullanılması yönünde adımlar atıyor. Akıllı ve Sürdürülebilir Kentler İçin Nesnelerin İnterneti Tabanlı Taşkın Erken Uyarı Sistemi, Yapay Zekâ Tabanlı Sınıflandırma Makinesi projeleri dikkati çekiyor.