Anadolu’nun yükselen yıldızı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) çeyrek asırlık eğitim yolculuğunda 160 binden fazla mezun, 13 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu ve 35 bine yakın öğrencisi ile veterinerlikten, hukuka, mühendislikten turizme kadar 81 lisans, 86 önlisans, 110 yükseklisans ve doktora programlarıyla Türkiye'nin geleceğine katkı yapan bir eğitim kurumu oldu. Veteriner, mühendislik, turizm ve gastronomi, hayvancılık ve gıda ürünleri, yenilenebilir enerji gibi çalışmalarda bilim dünyasına katkılar sunan AKÜ bilim insanları, mezun ettikleri binlerce öğrenci ile Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesinin üzerine çıkmasına da katkıda bulunuyor. Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden beslenen güçlü bir mutfak kültürüne sahip Afyonkarahisar, 2019 yılı Ekim ayında gastronomi teması ile UNESCO yaratıcı şehirler ağına katılmaya hak kazandı ve "Gastronomi Kenti" unvanını aldı. Gastronomi temasında Türkiye'deki üçüncü şehir olan Afyonkarahisar dünyada ise 36 şehir arasında yer alıyor.AKÜ Turizm Fakültesi de bu başarıya yenilerini ekledi. Fakülte özellikle termal turizmdeki 5 yıldızlı otelleri başta olmak üzere sahip olduğu 100 binden fazla yatak kapasitesi ile sektörün yönetici ve ara elaman ihtiyacını karşılamada adeta lokomotif konumunda bulunuyor. Fakültenin tüm bölümleri Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'nca (TURAK) akredite edildi.