Analitik Geometri Konu Anlatımı - Analitik Geometri Formülleri ve Soru Çözümü

Analitik geometride doğru ve noktaların koordinatlarını ve aralarındaki uzaklık bağıntısını bulmak için Analitik Geometri konu anlatımı sıkça merak edilir. Analitik geometri formülleri, koordinat sisteminde bulunan formüllerden ve matematiğin diğer konularında da kullanılan bazı formüllerden yararlanılarak bulunmuştur. Analitik geometri soruları çözümlerini rahatça yapabilmemiz için formülleri iyi bilmeniz gerekir. Bir sayıyı başka bir sayıyla karıştırabilirsiniz.

Analitik Geometri Konu Anlatımı

Dik kesişen iki sayı doğrusunun yerleştirildiği düzleme analitik düzlem denir. Yatay eksene apsis ekseni yani x ekseni, dikey eksene de ordinat ekseni yani y ekseni denir. Apsis ve ordinat ekseninin kesiştiği tek nokta sıfır noktasıdır. Sıfırın bulunduğu noktaya orjin (başlangıç noktası) denir. Orjin 0(0, 0) şeklinde gösterilir. Koordinatları A(x, y) olan bir A noktasının apsisi x, ordinatı da y'dir. Koordinat düzleminde x ekseni üzerindeki noktaların koordinatları (x, 0), y ekseni üzerindeki noktaların koordinatları da (0, y) şeklindedir.

Koordinat sistemini oluşturan ve dik kesişen x ve y eksenleri analitik düzlem üzerinde 4 bölge meydana getirirler. Bu bölgeler saat yönünün tersine sıralanarak adlandırılır. Koordinat sistemi üzerindeki bölgeleri ve özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Bölge, x ekseninin de ye ekseninin de pozitif kısmının olduğu yerdir ve "(+, +) şeklinde gösterilir.

II. Bölge, x ekseninin negatif kısmı iken y ekseninin pozitif kısmının olduğu yerdir ve (-, +) şeklinde gösterilir.

III. Bölge, x ekseninin de ye ekseninin de negatif kısmının olduğu yerdir ve "(-, -) şeklinde gösterilir.

IV. Bölge x ekseninin pozitif kısmı iken y ekseninin negatif kısmının olduğu yerdir ve (+, -) şeklinde gösterilir.

Analitik Geometri Formülleri ve Soru Çözümü

Analitik düzlemde noktaların koordinatlarını eksenlere dik çizerek buluruz. Koordinat düzlemi ile ilgili sorularda bazı formüller vardır. Bu formülleri şu şekilde sıralayabiliriz: