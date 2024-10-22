Anamur Alanya Arası Kaç Km? Alanya Anamur Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Toros Dağları ile Akdeniz'in muhteşem maviliği arasında yer alan Antalya'ya bağlı Alanya, pek çok güzelliğe ev sahipliği yapmaktadır. İlçe, mavi bayraklı plajları, tarihi kaleleri ve mağaralarıyla her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaktadır. İlçedeki Akdeniz iklimi, yıl boyunca ziyaretçilere uygun bir tatil ortamı sağlamaktadır. Anamur Alanya arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer öğrenmeden yola çıkılmamalıdır.

Anamur Alanya Arası Kaç Km?

Mersin'e bağlı Anamur'dan Antalya'ya bağlı Alanya'ya kendi araçlarıyla gidecekler için aradaki mesafenin uzunluğu oldukça önemlidir. Anamur ile Alanya arasındaki uzaklık, yaklaşık olarak 124-127 kilometre civarındadır. Arabayla seyahat edenler için bu yolculuk, ortalama olarak 2 saat 7 dakika ile 2 saat 23 dakika arasındadır. Özel araçlarıyla gideceklerin, önce hava ve yol durumunu kontrol etmesi önerilmektedir. Uçakla seyahat etmeyi planlayanlar için Anamur ile Alanya arasındaki mesafe, tahmini olarak 92 kilometredir ve uçuş süresi ise yaklaşık 37 dakikadır. Uçakla seyahat ederken havaalanına ulaşım ve güvenlik kontrolleri gibi ek süreler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilgiler ışığında, Anamur ile Alanya arasındaki yolculuğunuzu kolay bir şekilde planlamanız mümkündür.

Alanya'dan Anamur'a Nasıl Gidilir?

Özel araçla Alanya'dan Anamur'a nasıl gidilebileceğine dair detaylar ise şu şekilde:

Alanya'dan D400 karayoluna çıkın. Bu yol, sahil boyunca ilerleyen ana yoldur ve sizi doğrudan Anamur'a götürecektir.

D400 karayolunu takip edin. Yol boyunca birçok güzel manzara ve sahil kasabası göreceksiniz. Gazipaşa ve Aydıncık gibi yerlerden geçeceksiniz.

Yol, iyi durumda, ancak bazı yerlerde virajlı ve dar olabilir. Bu nedenle dikkatli sürmekte fayda var.

Yolculuk yaklaşık 2.5 saat sürecektir, bu yüzden yolda yakıt almak ve kısa molalar vermek için plan yapın. Gazipaşa, mola vermek için iyi bir durak olabilir.

Anamur'a yaklaştığınızda, tabelaları takip ederek şehir merkezine ulaşabilirsiniz.

Son olarak, yol üzerindeki küçük kasabalarda kısa molalar verebilir ve yeni yerler keşfedebilirsiniz.