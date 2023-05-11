Anamur Nerede? Anamur Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Tarihi yapıları ve kumsallarıyla meşhur olan rotalar kapsamında "Anamur nerede, nereye bağlı?" sorularına yanıt arandığı bilinir. Bu doğrultuda "Anamur nerenin ilçesi?" diyenlere bu rotanın konumlandığı şehirden söz edilmelidir. "Anamur hangi ile bağlı?" diyenlerin merakı giderildikten sonra ise bu ilçeye nasıl ulaşılabildiği açıklanmalıdır. "Anamur'a nasıl gidilir?" sorusunun tam olarak yanıtlanması için de hem ulaşım yollarına hem de seyahat süresine değinilmesi mümkündür.

Anamur Nerede?

İsmini Yunanca yel değirmeni anlamına gelen "Anemourion" sözcüğünden aldığı bilinen Anamur, antik kenti ve köklü geçmişi ile meşhurdur. Dolayısıyla bu rotayı keşfetmek isteyen pek çok kişinin "Anamur nereye bağlı?" sorusuna yanıt aradığı söylenebilir. Anamur, Antalya sınırında yer aldığı bilinen bir ilçedir. Bununla birlikte "Anamur hangi ile bağlı?" sorusunun doğru yanıtı "Mersin" olarak sunulabilir. Akdeniz Bölgesi'nde konumlanan Mersin şehrine bağlı olduğu belirtilen Anamur, geçmişi antik çağlara uzanan bir rotadır. Ayrıca Anamur, Türkiye genelinde yer aldığı ilin merkez bölgesine en uzakta konumlanan ilçedir.

Anamur'a Nasıl Gidilir?

Kumsalları, yeşil alanları, antik kenti ve tarihi yapıları ile meşhur olan Anamur'un Mersin'de yer aldığı bilinir. Dolayısıyla "Anamur nerenin ilçesi?" sorusunun "Mersin ili" şeklinde yanıtlanmasıyla birlikte bu rotaya nasıl gidilebildiğinin açıklanmasında da fayda vardır. İlk olarak Anamur ilçesine hem kara yolu hem de hava yolu üzerinden ulaşılabildiği belirtilmelidir. Dolayısıyla bu ilçeye hangi şehirden gidileceğine göre farklı bir güzergah ve ulaşım yolunun kullanılması söz konusu olabilir. Mersin'in merkezinden Anamur'a gitmek isteyen kişilerin ise yaklaşık olarak 3,5 saat süren bir yolculuk yapmaları gerektiği söylenmelidir. Çünkü il merkezine uzak olan bir noktada konumlanan Anamur ile Mersin arası yaklaşık olarak 230 kilometredir.