Ananas Meyve Mi, Sebze Mi? Ananas Meyve Midir, Sebze Midir?

Ananas meyve mi sebze mi, sorusu lezzetli bir bitki olan ve hemen her öğün yenilebilecek olan ananas için merak edilmektedir. Tropikal iklim bölgelerinde yetişen ananas, dışı yeşilimsi ve sarı bir renge sahip içi kavun rengi gibi olan bir meyvedir. Renk olarak kavunla benzerlik gösterse de tadı daha farklıdır. Aynı zamanda sorulan bir diğer soru ise balkabağı meyve midir sebze midir, sorusudur. Bunun cevabı çok aşikardır. Bir sebze olan balkabağı, tat olarak ananasa benzemese de içinin rengi benzemektedir.

Ananas Meyve Mi, Sebze Mi?

Ananas (Ananas comosus); ananasgiller (Bromeliaceae) familyasından olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki ve onun meyvesidir. Ananasın anayurdu Güney Amerika'dır. Bu ağacın meyvesi iridir ve de üstünde bir demet yaprak vardır. Ananas, 1555'te Jean de Léry tarafından Brezilya'da bulundu. Oradan da İngiltere'ye götürüldü ve sonra da Fransa'da yetiştirildi.

Ananas fiziksel olarak genelde 1-1,5 metre boylarında ve bazen daha uzun, parlak, uzun, mumsu yapraklı bir görünümü olan; kısa ve tıknaz kök yapısına sahiptir. Ananas ağacı, meyve oluşumu sırasında 200'e kadar çiçek oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Bu çiçekler bir araya gelerek ananası oluştururlar. Ağacın üst kısmında fibonacci dizilimine göre yapraklanma oluştururlar.

Ananas Meyve Midir, Sebze Midir?

Ananas (Ananas comosus); ananasgiller (Bromeliaceae) familyasından olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki ve onun meyvesidir. Sebze değildir. Meyve olarak anılmakta ve meyve olarak tüketilmektedir.

Meyve olarak ananas, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Öne çıkan ananas vitaminleri arasında ise A, B6 ve C vitaminleri sayılmaktdır. Potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum ve sodyum gibi önemli mineralleri de bulunduran ananas, bazı yağ asidi çeşitlerini de içermektedir

Balkabağı Meyve midir, Sebze midir?

Balkabağı, Cucurbita ailesine ait bir sebzedir. Balkabağı ülkemizde genellikle tatlı yapımında kullanılan ve bazı ülkelerde yemek olarak da tüketilmektedir. Besin açısından oldukça zengin olan balkabağının içerisinde demir, potasyum, sodyum, magnezyum, kalsiyum, protein ve fosfor gibi mineraller bulunmaktadır. Aynı zaman da A, B1, B2, B3 ve C vitaminlerini içerir.

Balkabağı genellikle sebze olarak bilinse de ancak tohum içerdiğinden botanik olarak meyve sayılmaktadır. Sebzeler de yaprak, gövde, kök, soğan, çiçek ve yumru gibi bitkilerin yenilebilir kısımlarıdır. Balkabağı içerik olarak balkabağı asmasının çiçekli kısmından geliştiğinden ve ayrıca tohum içerdiğinden, aslında bir meyvedir. Ancak toplumda sebze olarak bilindiğinden balkabağından sebze diye söz edeceğiz.