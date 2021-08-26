Anaokulları ne zaman açılacak, okula uyum haftası ne zaman? İşte 2021-2022 anaokulu açılış tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği tarih duyuruldu. Yeni döneme 6 Eylül tarihinde başlanacağını bildiren MEB'in bu açıklaması sonrasında "Kreşler ve Anaokulları ne zaman, ayın kaçında açılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere okul önesi kurumlar uyum eğitimlerine okulların açılacağı tarihten önce başlıyor. Peki, Kreşler ve Anaokulları ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...