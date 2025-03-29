Anaokulu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Ana Okulu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır? e1

Türkçede birleşik sözcüklerin yazımı konusunda çok fazla yanlışlık yapılmaktadır. TDK, bu konuda rehber niteliğinde bilgiler paylaşsa da bazı kelimelerin doğru yazımı zaman zaman unutulabilmekte veya yazım kurallarında değişiklik olabilmektedir. Özellikle günlük hayatta sık kullanılan kelimeler yanlış öğrenildiğinde, hatalı biçimde kullanılmaya devam edilebilir. Bu nedenle, yazım kurallarını doğru öğrenmek ve güncel bilgileri takip etmek, dilin doğru ve etkili kullanımını sağlamak açısından oldukça önemlidir. Anaokulu Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Ana Okulu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'ye Göre Ana Okulu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Okul öncesi eğitim kapsamında yer alan anaokulu, çocukların ilkokula hazırlanması açısından büyük önem taşımaktadır. TDK'nin sözlük tanımına göre "öğrenim çağına gelmemiş çocukları okul düzenine hazırlayan eğitim kurumu" olarak tanımlanmakta ve ayrıca "ana mektebi" ifadesiyle de kullanılmaktadır. Anaokulu sözcüğü, "ana" ve "okul" sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Ancak bu sözcük çoğunlukla "ana okulu" şeklinde yanlış yazılmaktadır. Oysa, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen kurallara göre doğru kullanım "anaokulu" şeklinde bitişik yazılmalıdır. Bu nedenle, yazım kurallarına uygunluğu sağlamak için "anaokulu" olarak kullanılması gerekmektedir.

Anaokulu (doğru kullanım)

Ana okulu (yanlış kullanım)

Anaokulu Kelimesinin Cümle İçindeki Kullanımı