Anav Kültürü Özellikleri - Anav Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

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Anav Kültürü Nedir?

Tarih kaynaklarında, Anav kültürünün en eski kültür alanlarından biri olduğu yer alır. Türkmenistan toprakları içinde bulunan Köpet Dağı'nın eteklerinde bulunan Anav Bölgesi'nde yapılan kazılar da bu tezi destekler niteliktedir.

Bazı tarihçilerin yaptığı araştırmalar incelendiğinde Anav kültürü ile Ön Türkler arasında bir bağlantı olduğu tezi savunulur. Türk kültürünün belirleyici kültür kazanımlarından olan Anav kültürü Proto-Türk kültürü olarak da ifade edilir.

Anav Kültürü Özellikleri Nelerdir?

Anav kültür bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.