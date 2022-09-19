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Giriş Tarihi: 19.9.2022 15:35 Son Güncelleme: 19.9.2022 15:35

Anav Kültürü Özellikleri - Anav Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Anav Kültürü Özellikleri - Anav Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Anav kültürü özellikleri, tarih tutkunlarının araştırma ve merak alanlarından biridir. Kültür araştırmalarında güvenilir kaynaklara itibar etmek çok önemlidir. Anav kültürü nedir, hangi uygarlığa aittir şeklinde araştırma yapan birçok tarihçi olmuştur. Anav kültürü Türk mü şeklinde araştırma yapan bu alanda tezleri bulunan birçok tarih araştırmacısı da vardır. Anav kültürü ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizin için derledik.

Orta Asya Tarihi'nde önemli bir yere sahip olan Anav kültürünün en önemli özelliği nedir sorusu da merak uyandıran araştırma konuları arasındadır. Anav kültürü hangi uygarlığa ait gibi soruların cevapları da tarih meraklılarının ilgi alanları arasındadır. Tarihin önemli kültür yaklaşımlarından olan Anav kültürü ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız, yazımızın devamında aradığınız bilgileri bulabilirsiniz.

Anav Kültürü Nedir?

Tarih kaynaklarında, Anav kültürünün en eski kültür alanlarından biri olduğu yer alır. Türkmenistan toprakları içinde bulunan Köpet Dağı'nın eteklerinde bulunan Anav Bölgesi'nde yapılan kazılar da bu tezi destekler niteliktedir.

Bazı tarihçilerin yaptığı araştırmalar incelendiğinde Anav kültürü ile Ön Türkler arasında bir bağlantı olduğu tezi savunulur. Türk kültürünün belirleyici kültür kazanımlarından olan Anav kültürü Proto-Türk kültürü olarak da ifade edilir.

Anav Kültürü Özellikleri Nelerdir?

Anav kültür bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

  • İnsanların yaşam tarzı yerleşik hayat belirtileri gösterir.
  • İnsanlar tuğladan yapılma evlerde yaşamışlardır.
  • Dokumacılık, toprak ve bakır işlemeciliği ile uğraşılmıştır.
  • Keçi, koyun, deve ve sığır besiciliği yapılmıştır.
  • Tarım, halkın önemli geçim kaynaklarından biridir.

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Anav Kültürü Özellikleri - Anav Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?
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