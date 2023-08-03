Anavarza Antik Kenti Nerede? Anavarza Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Anavarza Antik Kenti, MÖ 3. yüzyılda Seleukos Kralı I. Antiokhos tarafından kurulmuştur. Bu antik kent, tarih boyunca çeşitli uygarlıkların hâkimiyeti altına girmiştir. Antik kent, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır ve tarihi ve arkeolojik önemi nedeniyle bölgedeki turistler tarafından ilgi görmektedir. Anavarza antik kenti nerede, hangi şehirde, nasıl gidilir, ne zaman inşa edildi, hangi medeniyete ait gibi konular, antik kentin nereyse tüm sırlarını aydınlatıyor.

Anavarza Antik Kenti Nerede?

Anavarza Antik Kenti, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya mahallesinde yer almaktadır. Kent, Adana'ya 70 km, Kozan'a 28 km uzaklıktadır. Anavarza Antik Kenti, yüksek bir tepe üzerinde yer almaktadır. Kentin surları, 20 km uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğindedir. Kentin içinde, tiyatro, stadyum, hamam, agora, kilise, sinagog ve nekropol gibi birçok tarihi eser bulunmaktadır. Kentin en önemli eserlerinden biri, MS 2. yüzyılda inşa edilen ve dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olan Anavarza Tiyatrosu'dur.

Anavarza Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi?

Anavarza Antik Kenti, MÖ 3. yüzyılda Seleukos Kralı I. Antiokhos tarafından kurulmuştur. Kent, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Kent, 14. yüzyılda Moğollar tarafından yıkılmıştır. Anavarza Antik Kenti, günümüzde bir arkeolojik sit alanıdır ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır.

Anavarza Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait?

Anavarza Antik Kenti, antik dönemde Kilikya bölgesinde yer alan önemli bir antik kenttir. Kilikya, günümüzde Türkiye'nin Adana iline bağlı Kozan ilçesinde bulunmaktadır. Anavarza Antik Kenti, farklı dönemlerde çeşitli medeniyetlere ait olmuştur. Ana medeniyetler şunlardır:

Hititler: Anavarza'nın tarihi, Hititler döneminde başlamıştır. Bu dönemde bölgede yerleşimler bulunmaktaydı.

Persler: Pers İmparatorluğu, Anavarza'nın da içinde yer aldığı Kilikya bölgesini ele geçirdi.

Helenistik Dönem: Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu fethinden sonra, Anavarza Helenistik kültürün etkisi altına girmiştir. Seleukos Krallığı'nın yönetimine geçti.

Roma İmparatorluğu: MÖ 1. yüzyılda, Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetine giren Anavarza, bu dönemde önemli bir Roma kolonisi haline geldi. Roma döneminde yapılan mimari çalışmalar ve yapılar günümüze kadar kısmen ulaşmıştır.

Bizans İmparatorluğu: Roma İmparatorluğu'nun bölünmesinden sonra, Anavarza Bizans İmparatorluğu'na bağlı bir kent olarak varlığını sürdürdü.

Anavarza Antik Kenti, tarihi boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmış ve zengin bir kültürel mirasa sahip olmuştur. Günümüzde de arkeolojik çalışmalar ve turizm sayesinde tarihi kalıntıları ziyaretçilere açılmaktadır.

Anavarza Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Anavarza Antik kenti'ne ulaşmak için gerekli ulaşım seçeneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Özel Araç: Eğer kendi aracınız varsa, Kozan ilçesine ulaştıktan sonra tabelaları takip ederek Anavarza Antik Kenti'ne kolayca ulaşabilirsiniz. Adana şehir merkezinden Kozan'a yaklaşık 70 km uzaklıktadır.

Toplu Taşıma: Adana şehir merkezinden Kozan ilçesine otobüs veya minibüsle ulaşabilirsiniz. Kozan'dan Anavarza Antik Kenti'ne ulaşım sağlamak için yerel minibüs veya taksileri kullanabilirsiniz. Kozan'dan Anavarza'ya uzaklık yaklaşık 30 km'dir.

Tur Organizasyonları: Anavarza Antik Kenti'ni gezmek için Adana veya Kozan'dan düzenlenen tur organizasyonlarına katılabilirsiniz. Tur şirketleri genellikle turistik bölgelere ulaşım ve rehberlik hizmeti sağlarlar.

Anavarza Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Adana ilinde bulunan Anavarza Antik Kenti için girişler de bir ücret ödemenize gerek yoktur. Yani Anavarza Antik Kenti girişi ücretsizdir.