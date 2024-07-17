Anavarza Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Anavarza Örenyeri Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Anavarza Antik Kenti, binlerce yıl öncesine dayanan tarihi ve büyüleyici güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaktadır. Anavarza Antik Kenti nerede, nasıl gidilir sorularına cevap arayanlar için Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan bu ören yeri, kolay ulaşım imkanları sunmaktadır. Ayrıca, Anavarza ören yeri giriş ücreti ve yol tarifi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için tüm detayları yazımızda açıkladık.

Anavarza Antik Kenti Tarihi

Kilikya'nın en büyük kentlerinden biri olan Anavarza Antik Kenti, M.Ö. I. yüzyılda kurulmuş ve Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir merkez haline gelmiştir. Şehirde İmparator Septimius Severus tarafından M.S. 198 yılında büyük bir imar faaliyeti başlatılmıştır. Bizans döneminde de önemini koruyan Anavarza Antik Kenti özellikle M.S. 6. yüzyılda büyük bir depremle sarsılmış ancak tekrar inşa edilmiştir. Anavarza, tarihte bir dönem Kilikya'nın başkenti olarak da anılmıştır.

Anavarza Antik Kenti Özellikleri

Anavarza Antik Kenti'nin en dikkat çekici özelliği Çukurova coğrafyasında yükseltilere ender rastlanmasına rağmen, bu kentin civarda pek nadir olan bir tepeye kurulmuş olmasıdır. Tepeye kurulduğu için ulaşılması zor olan ve kalesi sayesinde savunulabilen bu şehrin adı tam da bu özelliği yüzünden Farsçada "yenilmez" anlamına gelen "Nabarza" kelimesinden türemiştir. Konumu itibariyle ulaşılması zor olan bu kente çıkmak günümüzde de kolay değildir. Ama Anavarza Kalesi'nin üzerine çıkıldığında Çukurova ve Ceyhan Nehri'nin muhteşem manzarasıyla karşılaşılmaktadır.

Anavarza Kalesi'nin eteklerinde bulunan kent geniş surlara, zafer taka, stadyuma, hamama, kiliseye ve tapınağa sahiptir. Kentten geriye kalan yapılardan biri olan Anavarza Zafer Takı, görkemli mimarisi ile ziyaretçilerini büyülemektedir. Ayrıca, kentte bulunan mozaik döşemeler ve sarnıçlar da dikkat çekici diğer özellikler arasındadır. Anavarza, aynı zamanda tıp tarihinde önemli bir yer tutmakta olup burada tıp okulu bulunduğu bilinmektedir. Zira ünlü tıpçı Dioskoridesms Anavarza'da doğmuştur. Onun yazdığı beş cilt olan "Materia Medica" adlı kitap tıp tarihi açısından büyük önem arz etmektedir.

Anavarza Antik Kenti Nerede?

Anavarza Antik Kenti, Adana ilimizin Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Kozan ilçe merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta olan bu antik kent, Adana şehir merkezine ise yaklaşık olarak 70 kilometre mesafededir. Bu tarihi kenti ziyaret etmek isteyenler, Adana – Kozan karayolunu takip ederek kolaylıkla buraya ulaşabilirler.

Anavarza Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Anavarza ören yerine ulaşım oldukça kolaydır. Adana şehir merkezinden yola çıkan ziyaretçiler, Kozan ilçesine ulaştıktan sonra Dilekkaya Köyü'ne giden tabelaları takip ederek Anavarza'ya varabilirler. Ayrıca, toplu taşıma araçları ile de Kozan'a ulaşmak mümkündür. Kozan'dan Dilekkaya Köyü'ne ise minibüs seferleri düzenlenmektedir.

Anavarza Antik Kenti Girişi Ücretli Mi?

Anavarza Antik Kenti giriş ücreti de burayı görmek isteyenlerin bilgi edinmek isteyebileceği başka bir konudur. Bu antik kent, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olup girişler ücretlidir. Giriş ücreti, belirli dönemlerde değişiklik gösterebileceği için ziyaret öncesinde güncel fiyatlar hakkında bilgi almak faydalı olacaktır. Ayrıca müze kart burada geçerlidir ve müze kart sahipleri için ücretsiz giriş imkânı bulunmaktadır.