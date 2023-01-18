Anayasa Hukuku Nedir? Anayasa Hukuku Genel Esasları Neler, Neyi İnceler?

Anayasa hukuku nedir sorusunun cevabını hukuk kaynaklarında bulabileceğiniz gibi kısa bir araştırma ile de merak ettiğiniz hususlara cevap bulabilirsiniz. Anayasa hukuku ders notları gibi temel kaynaklardan ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Anayasa hukuku kuralları, devletin temel işleyişi anlamında uyulması gereken kurallar bütününü ifade eder. Anayasa hukuku genel esasları nelerdir? Anayasa hukuku neyi inceler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Anayasa Hukuku Nedir?

Anayasa hukuku, devletin faaliyetlerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Söz konusu hukuk dalı aynı zamanda halkın sağlıklı şekilde yönetilmesi için de bir kısım kuralları belirler. Devletlerin belirlediği anayasalarda değişmez ya da değiştirilemez kurallar da bulunabilir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk 3 maddesi değiştirilemez maddelerden oluşur.

Devletin kuruluşu, işleyişi, yönetim anlayışı, hak ve özgürlükleri ele alan kavramların tamamı anayasa hukukunda yer alır. Anayasa hukukunun temelinde devlet vardır. Anayasa hukukunda bazı kurallar açıklayıcı, kısıtlayıcı ya da sınırlayıcı olabilir.

Anayasa Hukuku Kuralları

Anayasa hukuku belirli temel ilkeleri bünyesinde barındırır. Bu kapsamda anayasa hukukunun temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Anayasa hukuku, hukuk terimleri hiyerarşisinin en tepesinde yer alır.

Anayasa hukuku devletin temel işleyişi ile ilgili esasları belirler. Yasama, yürütme ve yargı organları bunların temelini oluşturur.

Anayasa hukuku bir yandan kuralları koyan ve bir yandan da bu kuralları denetleyen bir mekanizma oluşturur.

Anayasa hukuku, hiyerarşik yapısı gereği diğer hukuk dallarından ayrılır.

Devletin yönetim şekli, dili, bayrağı, milli marşı gibi hususlar anayasanın değişmez maddesi olarak belirlenebilir.

Anaya hukukunda halkın kamu hakları açık şekilde belirtilir.

Devletin temel kurumlarının işleyişi de anayasa hukukunda belirtilmiştir.

Anayasa hukuku, halkın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili hususları da bünyesinde barındırır.

Anayasa her ne kadar temel yasalarla özdeş kabul edilse de yerine göre bir kısım farklılıklar görülebilir.

Anayasa Hukuku Neyi İnceler?

Anayasa hukuku, adından da anlaşılacağı gibi anayasa ile ilgili kavram, kural, kısıtlama ve hakları inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda üniversitelerin lisans bölümlerinde anayasa hukuku dersinin olduğu görülür.