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Giriş Tarihi: 18.4.2023 12:57 Son Güncelleme: 18.4.2023 12:57

Anayasa Mahkemesi Üyelerini Kim Seçer? Anayasa Mahkemesi Üyeleri ve Başkanı Nasıl Seçilir, Kim Belirler?

Anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer sorusu anayasa hukuku dersinin temel konularından biridir. Anayasa mahkemesi üyeleri nasıl seçilir konusu da bu kapsamda anlatılan ve öğretilen bir husustur. Kısa bir inceleme ile anayasa mahkemesi başkanını kim seçer sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Anayasa mahkemesi başkanı nasıl seçilir sorusu zaman zaman da gündeme gelen bir konudur. Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur sorusunu sizler için araştırdık.

Anayasa Mahkemesi Üyelerini Kim Seçer? Anayasa Mahkemesi Üyeleri ve Başkanı Nasıl Seçilir, Kim Belirler?

Anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer sorusuna T.C. Anayasa'sında cevap bulabilirsiniz. Anayasa mahkemesi üyeleri nasıl seçilir konusu ilgili mevzuat esaslarınca incelenmelidir. Anayasa mahkemesi başkanını kim seçer konusu da merak edilenler arasındadır. Anayasa mahkemesi başkanı nasıl seçilir sorusu için de Anayasa incelenmelidir. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Anayasa Mahkemesi Üyelerini Kim Seçer?

Anayasa Mahkemesi, ülkemizin en yetkili ve en üst mahkemesidir. 15 üyeden oluşan mahkemenin seçim hususları da merak edilenlerden biridir. Bu 15 üyeyi seçen farklı kurum ve kuruluşlar vardır.

TBMM: Anayasa Mahkemesi üyeliği için Sayıştay Genel Kurulu'nun başkan ve üyeleri arasından her boş koltuk için gösterilecek 3'er aday içinden, baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri 3 aday içinden birisini seçmek üzere aday seçimi yapar. Yani TBMM Anayasa Mahkemesi için 4 üye seçer.

Cumhurbaşkanı: 3 üye Yargıtay, 2 üye de Danıştay'dan başkan ve üyeleri arasından her boş koltuk için göstereceği 3'er aday arasından seçilir. YÖK tarafından önerilen 3 adaydan birisi, 4 üye de üst kademe yöneticiler, birinci sınıf hâkim ve savcılar arasından seçilir. Yani Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 11'ini seçer.

Anayasa Mahkemesi Başkanını Kim Seçer?

Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeler arasında yapılan gizli oyla seçilir. Her başkan 4 yıllık görev süresi için seçilebilir. Her 4 yıl için 1 başkan ve 2 başkanvekili seçimi yapılır. Süresi biten başkan ve başkanvekilleri tekrar seçilebilirler.

Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilirler. Üyeler 65 yaşını doldurduğunda emekliye ayrılırlar. Anayasa Mahkemesi üyeleri, bu görevde bulundukları süre içerisinde resmi ya da özel hiçbir görev alamazlar.

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Anayasa Mahkemesi Üyelerini Kim Seçer? Anayasa Mahkemesi Üyeleri ve Başkanı Nasıl Seçilir, Kim Belirler?
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