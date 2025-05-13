Anayol Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Ana Yol Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bazı sözcük grupları, konuşma dilinde o kadar hızlı ve yaygın kullanılır ki, birleşik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği zamanla belirsizleşir. Bu tür yapılar, özellikle yol tariflerinde ya da resmi belgelerde yer aldığında yazım hataları kaçınılmaz olabilir. Kullanımda bir sorun oluşturmasa da yazılı içeriklerde bu hatalar dilin düzgünlüğünü ve güvenilirliğini zedeler. Bundan kaynaklı olarak daha iyi bir Türkçe için anayol nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının sorulması gerekmektedir.

Anayol Nasıl Yazılır?

Ana yol ifadesi, yazım açısından ayrı yazılır. Bu yapı, "ana" ve "yol" olmak üzere iki kelimeden oluşur. "Ana", burada "önemli, esas, birincil" anlamında sıfat görevindedir; "yol" ise bu niteliği taşıyan temel ismi oluşturur. İkisi bir araya geldiğinde, anlamlarını koruyan bir sıfat–isim tamlaması oluşur. Bu nedenle birleşik değil, ayrı yazılır.

TDK'ye Göre Ana Yol Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "ana yol" ayrı yazılır. TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda bu ifade iki ayrı kelime olarak yer alır. TDK'nin yazım ilkelerine göre, anlamını koruyan sıfat–isim tamlamaları ayrı yazılmalıdır. "Ana yol" ifadesinde "ana" sözcüğü, "yol" kelimesini nitelendirir; ancak yeni, kaynaşmış bir birleşik sözcük oluşturmaz.