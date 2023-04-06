Andersen Masalları Oku - En Güzel, Eğitici, En Ünlü Andersen Masalları ve Öyküleri

Masallar olağanüstü kişilerin başından geçen olağan dışı olayların geçtiği yazılardır. Andersen masalları, batı edebiyatından birçok ülkeye yayılan en güzel masal örneklerindendir. Türkçe Andersen masalları, dilimize "çocuklara masallar" kitabının yayınlanmasından kısa bir süre sonra geçmiştir. Andersen'den masallar, acımasızlıkların içinde hep bir umut olacağını gösterir. Her masalın sonunda olduğu gibi masalların sonu mutlu biter. En ünlü Andersen Masalları Türkçe ders kitaplarında da yer almaktadır.

Andersen Masalları

Masal, gerçekleşmesi imkânsız olan, olağanüstü olay, kahraman ve durumlara yer veren anlatı türüdür. Masallarda yer ve zaman her daim belirsizdir. Sürekli geçmiş zaman dili ile anlatılır. Masallar eğlendirirken bir yandan da eğitir. Genellikle masallar tekerleme ile başlar. Masal türleri 4 başlık altında toplanır. Bu türleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Hayvan masalları, Bu masallarda karakterler hayvanlardan oluşmaktadır. Hayvanlar, insanlaştırılarak okuyucularına öğretici bir olay sunulmaktadır. Bu tür masallar tekerleme ile başlamaz. Amaç ibretlik ders vermektir.

Olağanüstü masallar, yer alan kişi sayısı oldukça fazla ve çarpıktır. Kişiler normal insanlarla birlikte cin, peri, dev, cüce, ejderha vb. olağanüstü canlılardır. Anlatılan konu tamamen hayal ürünüdür.

Gerçekçi masallar, padişah, sultan, kral, prens, prenses, şehzade, vezir, zengin, fakir, tüccar, haydut vb. gerçek yaşamdan alınan kişiler bulunur. Zengin - fakir ilişkisi, güzel – çirkin ilişkisi gibi konular yer alır.

Zincirleme masallar, hayal ürününün bir sonucu olup olayların birbirine zincirleme olarak bağlandığı masallardır. Türk masallarının en kıymetlilerinden biri olan keloğlan masalları zincirleme masallara örnek verilebilir.

Batı edebiyatından dünyaya Andersen masallarının yazarı Hans Christian Andersen'dir. Hans Christian Andersen 2 Nisan 1805 yılında Danimarka Odense'de dünyaya gelmiştir. Andersen kuklalarla bir tiyatro açmış, Opera sanatçısı olmak ümidi ile Kopenhag'a gitmiştir. Daha sonrasında da masal yazarlığına soyunan Andersen tüm dünyaya kendini duyurmuştur. Andersen'in başlıca masallarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kurşun Asker

Kibritçi Kız

İmparatorun Yeni Giysileri

Uçan Sandık

Kardan Adam

Domuz Çobanı

Cennet Bahçesi

İki Sevgili

Karlar Kraliçesi

Denizkızı

Prenses ile Bezelye

Gül Perisi

Su Damlası

Bülbül

Kesinlikle Doğru

Tılsım

Çakmak

Çirkin Ördek Yavrusu

Kelebek

Fabl Senden Bahsediyor

Kötü Prens

Takma Yaka

Demlik

Çoban Kızla Baca Temizleyicisi

Yama İğnesi

Üç Zıpzıpın Öyküsü

Budala Hans

Salyangoz ile Gül Ağacı

Kocam Hep En Doğrusunu Yapar

Ekmek Somunu Üstünde Yürüyen Kız

Tüy Kalem ve Mürekkep Hokkası

Mumlar

Lord ve Leydinin Bahçıvanları

Gerçek Horoz ile Rüzgârgülü Horozu

Kapı Anahtarı

Parmak kız

MASAL OKU - Çocuklar İçin En Güzel, Kısa, Uzun, Uyku Getiren, Zeka Geliştirici Masal, Öykü ve Hikaye Oku - Dinle

En Güzel, Eğitici, En Ünlü Andersen Masalları ve Öyküleri

Andersen'in tüm masalları birbirinden güzeldir. Ama bunların içinde en ünlü masallarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Çirkin ördek yavrusu, kendisi ile bağdaştırdığı düşünülen masalıdır.

Kibritçi kız, ülkemizde Türkçe ders kitapların da yerini alır.

Kurşun asker, oyuncakların aşkını anlatan duygulu bir masaldır.

İmparatorun Yeni Giysileri, şüphesiz ki çoğumuz bu masalı "kral çıplak masalı" olarak biliriz.

Eğitici öğretici masallar Özellikle çocukların hayatı tanıması, hayal gücünün dolayısıyla hafızasının gelişmesi ve olumlu davranışlar sergilemesi amacıyla yazılmıştır. Andersen'de tüm masallarında bir yerlerde bir eğitici özelliğe değinmiştir.

Kurşun asker masalının ana fikrine bakacak olursak, "Engelleri ve sorunları toplumdan dışlayarak değil, daha da çözüm odaklı bir yol izleyerek üstüne gidip çözümlemeliyiz." sonucuna ulaşırız. Bu da bu masalın eğitici yanını ortaya koyar. Karlar kraliçesi masalının ana fikrine bakacak olursak, "kötü olanlar ile iyi olanlar arasında yaşanan çatışmalar her zaman iyiliğin galip gelerek mutlu sona ulaşmaktır." sonucuna ulaşırız. Buda bir diğer masalın da eğitici yanını ortaya koyar.