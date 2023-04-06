Andersen Masalları Oku - En Güzel, Eğitici, En Ünlü Andersen Masalları ve Öyküleri

Masallar olağanüstü kişilerin başından geçen olağan dışı olayların geçtiği yazılardır. Andersen masalları, batı edebiyatından birçok ülkeye yayılan en güzel masal örneklerindendir. Türkçe Andersen masalları, dilimize "çocuklara masallar" kitabının yayınlanmasından kısa bir süre sonra geçmiştir. Andersen'den masallar, acımasızlıkların içinde hep bir umut olacağını gösterir. Her masalın sonunda olduğu gibi masalların sonu mutlu biter. En ünlü Andersen Masalları Türkçe ders kitaplarında da yer almaktadır.
Masal, gerçekleşmesi imkânsız olan, olağanüstü olay, kahraman ve durumlara yer veren anlatı türüdür. Masallarda yer ve zaman her daim belirsizdir. Sürekli geçmiş zaman dili ile anlatılır. Masallar eğlendirirken bir yandan da eğitir. Genellikle masallar tekerleme ile başlar. Masal türleri 4 başlık altında toplanır. Bu türleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Batı edebiyatından dünyaya Andersen masallarının yazarı Hans Christian Andersen'dir. Hans Christian Andersen 2 Nisan 1805 yılında Danimarka Odense'de dünyaya gelmiştir. Andersen kuklalarla bir tiyatro açmış, Opera sanatçısı olmak ümidi ile Kopenhag'a gitmiştir. Daha sonrasında da masal yazarlığına soyunan Andersen tüm dünyaya kendini duyurmuştur. Andersen'in başlıca masallarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Andersen'in tüm masalları birbirinden güzeldir. Ama bunların içinde en ünlü masallarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Eğitici öğretici masallar Özellikle çocukların hayatı tanıması, hayal gücünün dolayısıyla hafızasının gelişmesi ve olumlu davranışlar sergilemesi amacıyla yazılmıştır. Andersen'de tüm masallarında bir yerlerde bir eğitici özelliğe değinmiştir.
Kurşun asker masalının ana fikrine bakacak olursak, "Engelleri ve sorunları toplumdan dışlayarak değil, daha da çözüm odaklı bir yol izleyerek üstüne gidip çözümlemeliyiz." sonucuna ulaşırız. Bu da bu masalın eğitici yanını ortaya koyar. Karlar kraliçesi masalının ana fikrine bakacak olursak, "kötü olanlar ile iyi olanlar arasında yaşanan çatışmalar her zaman iyiliğin galip gelerek mutlu sona ulaşmaktır." sonucuna ulaşırız. Buda bir diğer masalın da eğitici yanını ortaya koyar.