Andronova Kültürü Özellikleri - Andronova Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Andronova kültürü nedir sorusu, bu alanda yapılan araştırmaların temelini oluşturur. Andronova kültür merkezi oluşturularak yapılan çalışma ve sergilenen eserler, yapılan değerlendirmeleri destekler niteliktedir. Günümüzdeki birçok kültür yapısına ışık tutan Andronova kültürü hakkında bilgi edinerek medeniyet yapılarına çok daha bilinçli yaklaşabilirsiniz. Andronova kültürü özellikleri ile ilgili aradığınız bilgiler yazımızın devamında.

Andronova Kültürü Nedir?

Andronova kültürü, Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasında varlığını göstermiş bir kültür yapısıdır. Güney Sibirya ve Hazar Denizi doğusunda da bu kültür yapısının izleri görülür. Orta Asya Türk kültürü de Andronova kültüründen esinlenerek ortaya çıkmıştır. Andronova kültürü MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki tarih dilimini kapsar. Kültür özelliklerinin esintileri Türk kültüründe de kendini gösterir. Fakat Andronova kültürü Türk mü sorusuna evet cevabını vermek de mümkün değildir.

Andronova Kültürü Özellikleri Nelerdir?

Andronova kültürü, diğer kültür özellikleri ile benzer özellikler gösteren bir kültür yapısıdır. Yapılan araştırmalar ve bulgular neticesinde aşağıdaki kültür özellikleri tespit edilmiştir.