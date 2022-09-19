Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Andronova Kültürü Özellikleri - Andronova Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?
Giriş Tarihi: 19.9.2022 15:42 Son Güncelleme: 19.9.2022 15:42

Andronova Kültürü Özellikleri - Andronova Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Andronova Kültürü Özellikleri - Andronova Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Andronova kültürü özellikleri ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Geçmiş döneme ait kültür özelliklerinin belirlenmesinde arkeoloji biliminin etkisi büyüktür. Andronova kültürü ile ilgili de yapılan arkeolojik kazılar, yapılan araştırmalara ışık tutmuştur. Birçok kültür yapısına ev sahipliği yapmış olan Orta Asya, birçok millet ve kültür yapısı için özel bir coğrafyadır. Andronova kültürü ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri sizler için derledik.

Andronova kültürü nedir sorusu, bu alanda yapılan araştırmaların temelini oluşturur. Andronova kültür merkezi oluşturularak yapılan çalışma ve sergilenen eserler, yapılan değerlendirmeleri destekler niteliktedir. Günümüzdeki birçok kültür yapısına ışık tutan Andronova kültürü hakkında bilgi edinerek medeniyet yapılarına çok daha bilinçli yaklaşabilirsiniz. Andronova kültürü özellikleri ile ilgili aradığınız bilgiler yazımızın devamında.

Andronova Kültürü Nedir?

Andronova kültürü, Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasında varlığını göstermiş bir kültür yapısıdır. Güney Sibirya ve Hazar Denizi doğusunda da bu kültür yapısının izleri görülür. Orta Asya Türk kültürü de Andronova kültüründen esinlenerek ortaya çıkmıştır. Andronova kültürü MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki tarih dilimini kapsar. Kültür özelliklerinin esintileri Türk kültüründe de kendini gösterir. Fakat Andronova kültürü Türk mü sorusuna evet cevabını vermek de mümkün değildir.

Andronova Kültürü Özellikleri Nelerdir?

Andronova kültürü, diğer kültür özellikleri ile benzer özellikler gösteren bir kültür yapısıdır. Yapılan araştırmalar ve bulgular neticesinde aşağıdaki kültür özellikleri tespit edilmiştir.

  • Ağırlıklı olarak bakır gereçlerin hâkim olduğu kültür yapısında altın ve tunçtan yapılan araçlara da rastlanmıştır.
  • Eşyalarda daha çok at figürünün kullanıldığı görülür.
  • Kültür geleneklerinde at evcilleştirilmiştir.
  • Çoğunluğu Orta Asya Bölgesinde bulunan küçük köy ve göçebe halklardan oluşur.
  • Köylerde inşa edilen yığma tepe, hendek ve kerestelere rastlanmıştır.
  • Köyler genellikle 2 ile 20 evden oluşsa da 100 ev içeren yerleşim alanlarına da rastlanır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Andronova Kültürü Özellikleri - Andronova Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA