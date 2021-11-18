Anemometre neyi ölçer? Anemometre nedir, ne işe yarar?

Hava tahminleri ve raporları, hava araçları ve rüzgar tribünleri, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri gibi birçok alanda kullanılan anemometreler, bilgi edinmek amacıyla kullanılırlar. Anemometreler, çok düşük hızlı hava akımlarından başlayıp ses hızını geçen çok şiddetli akımlara kadar hava hızını ölçebilirler.

ANEMOMETRE NEDİR?

Yelölçer ya da rüzgar hızı ölçer olarak adlandırılan, rüzgâr/hava hızını ölçen alettir. Havalandırma sistemlerinde ve Meteoroloji istasyonlarında kullanılmaktadır. Anemometre terimi Yunanca'da rüzgâr anlamına gelen anemos kelimesinden gelir. 1450 yılı civarında tarihte bilinen ilk anemometre tanımını Leon Battista Alberti yapmıştır.

ANEMOMETRE NEYİ ÖLÇER?

Anemometre, hava ve rüzgarın hızını ölçer. Çok düşük hızlı hava akımlarından başlayıp ses hızını geçen çok şiddetli akımlara kadar hava hızını ölçümleyebilir. Gazların hızını bire bir ölçmek mümkün değildir fakat gazların diğer maddeler üzerindeki etkileri gözlemlenerek sonuç alınır.

Rüzgar kuvveti sonucu üretilen enerji miktarının hıza bağlı olması nedeniyle;

Sıcak cisimlerin soğuma hızının ortamdaki gazın hızıyla ilişkili olması,

Gazların hızının basınçta değişiklik meydana getirmesi,

Basınç ve hız değişikliğinin ses üzerinde etkili olması gibi ilkeler kullanılarak rüzgar hızı belirlenmektedir.

ANEMOMETRE NE İŞE YARAR?

Anemometreler;

Hava tahminleri ve raporları,

Hava araçları ve rüzgar tribünleri,

İklimlendirme ve havalandırma sistemleri,

Eğitim,

Araştırma ve kişisel amaçlı kullanımları kapsayan bir çok alanda kullanılmaktadır.

ANEMOMETRE NASIL ÇALIŞIR?

Anemometreler rüzgarın elektrik enerjisini dönüştürülmesi prensibiyle çalışırlar. Anemometreler döner kepçeli ve pervaneli olarak bilinirler. Döner kepçeli anemometreler 7 ila 160 km arasındaki hızları ölçümleyebilir. Pervaneli olanlar ise 1,6 ila 40 km arasındaki hız değerlerinde çalışırlar. Isı ve rüzgar hızı bağlantısıyla hız ölçen üç çeşit anemometre olduğunu söyleyebiliriz.