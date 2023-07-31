Anemurium Antik Kenti Nerede? Anemurium Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Anemurium Antik Kenti'nin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Helenistik döneme dayandığı tahmin edilmektedir. Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti sırasında da önemini koruyan Anemurium, Bizans döneminde de gelişmiş ve önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Böylece antik kentte farklı dönemlere ait mimari ve kültürel izler günümüze ulaşmıştır. Bu yüzden, kenti ziyaret etmeden önce, Anemurium Antik Kenti nerede, hangi şehirde ve Anemurium Antik Kenti ne zaman inşa edildi, hangi medeniyete ait gibi sorular merak uyandırır.

Anemurium Antik Kenti Nerede?

Mersin ilinin Anamur ilçesine bağlı olarak Akdeniz kıyısında yer alan Anemurium Antik Kenti, ziyaretçilere birbirinden etkileyici yapılar sunar. Anemurium antik kentindeki ilk yerleşimin ne zaman başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, kentin adının bir liman listesinde geçmesi, İÖ 4. yüzyılda var olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle, Anemurium Antik Kenti'nin İÖ 4. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Helenistik dönemde kurulan kent, Roma İmparatorluğu'nun ve Bizans İmparatorluğu'nun da egemenliği altına girmiştir. Bu nedenle, Anemurium antik kenti Helenistik döneme ve daha sonraki Roma ve Bizans dönemlerine ait bir yapı olarak sınıflandırılabilir. Anemurium Antik Kenti, İÖ 4. yüzyılda kurulduğu varsayılan bir antik kent olup Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait izler taşıyan önemli bir tarihi yapıdır. Bu yapılar arasında en dikkat çekici olanları şunlardır:

Antik Tiyatro: Anemurium'un en görkemli yapılarından biri antik tiyatrosudur. Mükemmel korunmuş oturma sıraları ve etkileyici sahnesi ile bu tiyatro, binlerce yıl öncesine yapılan bir yolculuk sunar. Aynı zamanda, muhteşem Akdeniz manzarası ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmaktadır.

Hamam: Antik kentte bulunan hamam, Roma ve Bizans mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Hamamın kalıntıları arasında sıcak su banyoları, soğuk su havuzları ve soyunma odaları bulunmaktadır. Tarih kokan bu yapı, antik dönemdeki insanların günlük yaşamlarına dair ipuçları sunar.

Agora (Meydan): Anemurium'un merkezinde yer alan agora, ticaretin ve sosyal hayatın kalbiydi. Burada antik dönemdeki pazar etkinliklerinin yapıldığı ve insanların buluştuğu düşünülmektedir. Agora, çevresindeki diğer yapılarla birlikte kentin önemli bir merkeziydi.

Tapınaklar: Anemurium'da bulunan tapınaklar, antik dönemdeki dini inanışların izlerini taşır. Tapınaklar, Zeus, Dionysos ve Artemis gibi çeşitli tanrılara adanmıştır. Bu kutsal yapılar, ziyaretçilere eski dini ritüeller ve kültürel inanışlar hakkında önemli bilgiler sunar.

Mozaikler ve Heykeller: Antik kentte yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan mozaikler ve heykeller, sanatsal açıdan büyüleyicidir. Renkli mozaikler, o dönemdeki zengin sanatsal geleneği yansıtırken, heykeller tarihi figürleri ve mitolojik karakterleri canlandırır.

Anemurium Antik Kenti'ne Nasıl gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Anemurium Antik Kenti giriş ücreti 40 TL olmakla birlikte girişlerde müze kart kullanılabilmektedir. Peki, Anemurium Antik Kenti'ne nasıl gidilir:

1. Hava Yoluyla:

Anamur'a en yakın havalimanı, Mersin'deki Adana Şakirpaşa Havalimanı'dır. Adana Şakirpaşa Havalimanı, Türkiye'nin önemli havalimanlarından biridir ve birçok iç ve dış hat uçuşu düzenlenmektedir. Hava yoluyla seyahat ederek Adana'ya ulaştıktan sonra, Anamur'a Mersin yolu üzerinden otobüs veya araç kiralama seçenekleri kullanılarak yola devam edilebilir.

2. Otobüsle:

Büyük şehirlerden Anamur'a otobüs seferleri düzenlenmektedir. Türkiye'nin birçok büyük şehrinden Anamur'a doğrudan otobüsler bulunmaktadır. Şehirlerarası otobüs firmalarının seferleri ve güzergahları hakkında bilgi alarak en uygun sefer tercih edilebilir.

3. Özel Araçla:

Eğer şahsi araçla seyahat ediliyorsa, Anamur'a genellikle iki ana yol üzerinden ulaşılır. Kuzeyden gelenler için Adana üzerinden Mersin'e ulaşıp, ardından Anamur'a doğru devam edilir. Güneyden gelenler ise Antalya yönünden gelip, Akdeniz Sahil Yolu (D400) üzerinden Anamur'a ulaşabilirler.

4. Diğer Ulaşım Seçenekleri:

Anamur, bir turistik bölge olduğundan ve popüler bir destinasyon olmasından dolayı, tur şirketleri tarafından düzenlenen gezi ve turlar da mevcut olabilir. Anemurium Antik Kenti, Anamur ilçe merkezine yaklaşık olarak 5-10 kilometre uzaklıktadır. Anamur'dan antik kente ulaşım için taksi veya toplu taşıma araçları (minibüsler) gibi yerel ulaşım seçenekleri de tercih edilebilir.