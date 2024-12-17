Cerrahi işlemden önce anestezi yapılmazsa, hasta işlem sırasında yoğun ağrı ve rahatsızlık hisseder. Bu durum, hastanın hareket etmesine ve cerrahın işini zorlaştırmasına neden olabilir. Ayrıca, anestezi olmadan yapılan cerrahi işlemler, hastanın stres ve travma yaşamasına yol açabilir. Anestezi çeşitleri nelerdir, kaç çeşit anestezi var, farkları neler öğrenmekte fayda var.

Anestezi Çeşitleri Nelerdir?

Anestezi, tıbbi işlemler sırasında ağrı ve rahatsızlığı önlemek için kullanılan bir yöntemdir ve üç ana çeşidi vardır:

1.GENEL ANESTEZİ

Genel anestezi, hastanın bilincini tamamen kaybetmesini sağlayarak tüm vücudunu uyuşturan bir anestezi türüdür. Bu sayede, hasta cerrahi işlem sırasında ağrı ve rahatsızlık hissetmeden operasyon geçirebilir. Genel olarak, büyük cerrahi müdahalelerde kullanılır.

2.BÖLGESEL ANESTEZİ

Bölgesel anestezi, vücudun belirli bir bölgesinin uyuşturulmasını sağlayan bir anestezi türüdür. Bu yöntemle, hastanın bilinci açık kalır ancak uyuşturulan bölgede ağrı hissi ortadan kalkar. Örneğin, epidural anestezi doğum sırasında sıkça kullanılan bir bölgesel anestezi türüdür.

3.LOKAL ANESTEZİ

Vücuttaki küçük bir bölgeyi uyuşturmak için yapılan bir anestezi türüdür. Bu uygulama sayesinde, sadece belirli bir alan uyuşturulur ve hasta bilincini kaybetmeden işlem yapılır. Çoğunlukla diş çekimi veya küçük cilt işlemleri gibi kısa ve basit tıbbi müdahalelerde kullanılır.

Bu anestezi türleri, uygulanacak işlemin türüne ve hastanın durumuna göre seçilir. Her birinin kendine özgü avantajları ve kullanım alanları vardır.

Anestezi Nasıl Yapılır?

Anestezi, cerrahi işlemler sırasında ağrı ve rahatsızlığı önlemek için kullanılan bir yöntemdir ve uygulanma şekli anestezi türüne göre değişir. Genel olarak anestezi uygulama adımları ise şu şekilde:

1.GENEL ANESTEZİ

Hastanın tamamen bilinçsiz hale getirilmesi için damar yoluyla veya inhalasyon yoluyla anestezik ilaçlar verilir. Bu ilaçlar, hastanın bilincini kaybetmesini ve ağrı hissetmemesini sağlar.

2.BÖLGESEL ANESTEZİ

Vücudun belirli bir bölgesinin uyuşturulması için anestezik ilaçlar, omurilik çevresine (epidural veya spinal anestezi) veya sinir blokları yoluyla enjekte edilir. Bu yöntemle, hastanın bilinci açık kalır ancak uyuşturulan bölgede ağrı hissi ortadan kalkar.

3.LOKAL ANESTEZİ

Küçük bir alanın uyuşturulması için anestezik ilaçlar doğrudan cilt altına enjekte edilir. Bu yöntem, diş çekimi veya küçük cilt işlemleri gibi kısa ve basit tıbbi müdahalelerde kullanılır.

Her anestezi türü, hastanın durumuna ve yapılacak işlemin türüne göre seçilir ve uygulanır. Anestezi uzmanı, hastanın sağlık durumu ve işlem gereksinimlerine göre en uygun anestezi yöntemini belirler ve uygular.