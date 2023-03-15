Ani Harabeleri Nerede? Kars Ani Harabeleri’ne Nasıl Gidilir, Tarihi ve Hikayesi Nedir?

Ani Harabeleri nerede, Ani Harabeleri hangi ilde sorularının yanıtını mı araştırıyorsunuz? Türkiye'nin sınır illerinden biri olan Kars'ta yer alan Ani Harabeleri hangi millete aittir? Kars Ani Harabeleri kaç km, nasıl gidilir, yılın hangi zamanı gezmek gerekir biliyor musunuz? Ani Harabeleri hikâyesi, Ani Harabeleri tarihi nedir? Ani Harabeleri ziyaretinizden önce bilmeniz gereken her şeyi sizin için yazımızda derledik! İşte sorularınızın yanıtı!

Ani Harebeleri Tarihçesi Nedir?

Ani Harabeleri binlerce yıllık insanlık tarihinin en önemli miraslarındandır. Öyle ki 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani Harabeleri, 2016 yılında ise Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir. Bir dünya mirası olan Ani Harabelerinin tarihçesi ve hikâyesi nedir? Ani Harabeleri'nin geçmişi Erken Demir Çağı'na (MÖ 1200-1000 arasına) dayanmaktadır. Ani, Urartular döneminde Akhuriani olarak bilinmekteydi. Bölge ilk kez M.Ö. 400'lü yıllarda Ermeni hakimiyetine girmiştir. Ani, 1064 yılına kadar Bizans yönetiminde kalmış bu tarihten sonra ise Selçuklular ele geçirmiştir.

Ancak kentte Selçuklu idaresinin kurulduğuna dair bir belirti yoktur. Selçuklu fethinden kısa bir süre sonra kent ve çevresinin Kürt kökenli Şeddadi beyliğinin başkenti olduğu bilinmektedir. Ani kenti 1319'daki depremde ağır hasar almıştır. Sonrasında ise Timur tarafından ele geçirilmiş ve zarar görmüştür. 1535 yılındaki Osmanlı-İran savaşında ise tamamen terk edilmiştir. Bölge 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Rusların eline geçmiş, Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlılar tarafından geri alınmıştır. Ancak Ani sonrasında yeni kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'nin eline geçmiştir. 1920'de, Kurtuluş Savaşı sırasında Ani son kez el değiştirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil olmuştur.

Ani Harebeleri Nerededir, Kars'tan Ani Harebeleri'ne Nasıl Gidilir?

Ani tarihçesinde de görebileceğiniz üzere birçok kez el değiştirmiş çok farklı milletlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi geçmişi nedeniyle bugün UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak seçilmiştir. Peki Ani Harabeleri nededir? Ani bugün sınır illerimizden biri olan Kars'ta yer almaktadır. Yerli ve yabancı birçok turist ağırlayan Ani'ye gitmek için birçok farklı yol bulunmaktadır. Ani Kars merkeze 45 km mesafededir. Kars'a uçakla, trenle ya da otobüsle geldikten sonra merkezden özel araç kiralayabilir ya da minibüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz.