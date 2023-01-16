Animizm Nedir? Psikolojide Animizm Ne Demek, Örnekleri Neler, Yapaycılık İle Farkı Ne?

Animizm 'in tam anlamı, "canlı, cansız ve evrende bulunan her şeye bir ruh yüklemek" anlamına gelmektedir. Buna kısaca canlandırmacılık da denir. Animizm ne anlama gelir sorusunun cevabını da vermiş oluyoruz. Yapaycılık ile benzer olsalar da, aralarında ki farkı örneklerle listeledik. Aşağıdaki yazımızdan bunun farkını görebilirsiniz. Gelin animizm nedir adlı yazımıza geçelim.

Animizm Nedir?

Doğada bulunan varlıkların, insan ruhuna çok benzediklerini kabul eden, her nesneye bir ruh tarafından hükmedildiğini savunan bir din anlayışıdır.

Animizm Ne Demek?

Animizm (Canlandırmacılık), Doğanın bir bütün olarak, doğada ki tüm varlıkların bir ruha sahip olduğunu savunur. Cümlelerinde bu varlıkların bir ruhu varmış gibi konuşurlar. Bitkilerin, hayvanların, denizlerin ve hatta yağmurun bile birer ruhunun olduğuna inançları vardır.

Animizm Örnekleri Neler?

Bu inanca birkaç tane örnek vermek gerekirse, bunlar şöyle olurdu:

Oyuncağını yere düşüren bir çocuğun, oyuncağını yerden kaldırarak ondan özür dilemesi,(onun canının yandığını düşündü)

Rüzgarlı bir havada ,"bugün rüzgar bizleri düşünüyor sokakları temizliyor" cümlesinin kullanılması,

Animizm 'in Yapaycılık İle Arasında Ki Fark

Animizm, evrende ki her şeye ruh, canlı özellik yüklemek demektir. Yapaycılık ise cansız bir şeye, sanki insan eliyle yapılmış gibi bir özellik yüklemesine denir. Yapaycılıkta bir ruh belirtilmemektedir, onun aksine insanların yapabileceği özellikleri cansız bir nesneye aktarılmasıdır. Animizm 'de ise örneğin; "Sokaktaki gördüğüm gülün morali bozuktu" cümlesinde güle bir duygu yüklemiş, yapaycılık ise bunu kapsamıyor. Bunu birer örnekle izah edelim:

Rüzgar eserken, çocuk ; "bugün rüzgar bizleri düşünüyor sokakları temizliyor" derse, bu animizmdir. yani canlı özellik yüklemiştir.

" Babam dağların arkasında yelpaze yapıyor" cümlesini kullanırsa yapaycılıktır. yani doğal olayların insan eliyle yapıldığını ifade etmek.

Animizm 'in Temel Özellikleri