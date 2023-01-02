Anjanbman Nedir? Anjanbman Tekniği Hangi Dönem Edebiyatımıza Girdi, İlk Kullanan Şairler Kimler?

Anjanbman nedir daha çok Anjanbman örnekleri ile anlaşılabilecek bir tekniktir. Fransa'yı ele almamız gereken bu konuda Anjanbman hangi dönem edebiyatımıza girdi konusu da Servet-i Fünun'nu işaret etmektedir. Şiir içerisinde kullanan bu yenilik yani anjanbman ilk kullanan şair kim olduğu dönemin sanatçılarındandır. Edebiyatımızda her dönem farklı unsurlar benimsenmiş ve edebiyat bu yönde şekillenmiştir. Bahsedilen dönemde de Anjanbman tekniği Kullanan şairler benimsedikleri yönde hareket etmeyi amaçlamışlardır.

Anjanbman Nedir?

Türk Edebiyatımızda dönem dönem yenilikler olmuştur. Dönemin sanatçıları bu yenilikleri benimseyerek edebiyatımıza tanıtmaya çalışmıştır. Örneğin Tanzimat döneminde benimsenen teknikler ya da ilkler farklıdır ve bu şekilde bir şekillenme söz konusudur. Anjanbman da Türk Edebiyatımıza giren bir tekniktir. Fransa'dan Türk Edebiyatımıza giren anjanbman tekniği şiir ile alakalı bir tekniktir. Şiirde düz yazı gibi cümlelerden oluşmaktadır. Şiirde cümle kurarken bazen anlamlar bir sonraki cümleye kaymaktadır. Bu durumu da Türk Edebiyatında anjanbman denmektedir.

Anjanbman Tekniği Hangi Dönem Edebiyatımıza Girdi, İlk Kullanan Şairler Kimler?

Tarihsel olarak bakıldığında Türk Edebiyatını şekillendiren ve günümüzdeki halini almasını sağlayan birçok etken olmuştur. Bu etkenleri oluşturan şeyler yeni dönemler, yeni teknikler, yeni akımlar gibi unsurlardır. Her yenilikte farklı unsurlar edebiyatımızda benimsenmiştir. Anjanbman tekniğini de Türk Edebiyatında ilk kullanan şair Tevfik Fikret olmuştur. Tevfik Fikret Servet-i Fünun döneminin şairlerindendir. Bu dönemde sanat toplum içindir anlayışından ziyade sanat sanat içindir anlayışı hâkim olmuştur. Özellikle dönem eserlerinde bireysel konular ağırlıklı olarak işlenmiştir. Tevfik Fikret de dönemin özelliklerini taşıyan ve anjanbman tekniğini kullanan bir şairdir. Dolayısıyla anjanbman tekniği Servet-i Fünün döneminde edebiyatımıza girmiştir.