Ankara Bartın Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara Bartın Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Ankara, Türkiye'nin başkenti olma özelliği taşıyan önemli şehirlerden birisidir. Ankara'dan Bartın'a gitmek isteyenler yol haritasından faydalanır. Bu doğrultuda Ankara Bartın arası mesafe merak edilmektedir. Her iki şehir arası mesafe özel araçla, otobüsle ya da uçakla gidildiğinde değişiklik gösterecektir. Kendi özel aracı olanlar daha kuzeyde kalan Bartın'a rahatlıkla gidebildiği gibi, otobüs ve uçak da her iki şehir arası yolculukta tercih edilmiştir. İç Anadolu Bölgesinde yer alan Ankara ile Karadeniz Bölgesinde bulunan Bartın arası yolculukta geçen süre de merak edilmiştir. Her iki şehir arası özel araçla ya da otobüsle gidildiğinde geçen süre birbirine yakındır. Ankara Bartın arası uçak seyahati ise çok daha kısa sürecektir.

Ankara Bartın Arası Kaç Kilometre?

Ankara ile Bartın arası mesafe özel araçla Anadolu Otoyolu/O-4 ve D750 üzerinden gidildiğinde 285,7 km olacaktır. Ankara'dan Bartın'a Ankara Bolu Yolu/D750 ve D750 üzerinden gidildiğinde bu mesafe 285,9 km'dir. Her iki şehir arası mesafe D755 üzerinden gidildiğinde bu mesafe 297, 0 km olacaktır. Ankara Bartın arası yolculuk, özel aracın yanı sıra otobüs ve uçakla da yapılmaktadır. Her iki şehir arası otobüs yolculuğunda mesafe ortalama 290 km olacaktır. Ankara Bartın arası uçak yolculuğu ise 195 km olacaktır.

Ankara Bartın Arası Mesafe Kaç Km?

Ankara ile Bartın arası yolculuk karayolu ve havayolu ile gerçekleşir. Her iki şehir arası karayolu mesafesi ortalama 283 km olarak bilinir. Ankara'dan Karadeniz Bölgesinde bulunan Bartın'a gitmek için havayolu da sıklıkla tercih edilmiştir. Ankara Bartın arası kuş uçuşu mesafe ortalama 195 km'dir.

Ankara Bartın Arası Kaç Saat?

Ankara'dan Bartın'a yapılacak olan seyahatte geçen süre de merak edilir ve araştırılır. Ankara Bartın arası yolculuk özel araçla Anadolu Otoyolu/O-4 ve D750 üzerinden yapıldığında 3 saat 27 dakika sürecektir. Her iki şehir arası yolculuk bir diğer güzergâh olan Ankara Bolu Yolu/D750 ve D750 üzerinden yapıldığında bu süre 3 saat 43 dakikayı bulacaktır. Ankara Bartın arası yolculuk D755 üzerinden yapıldığında da bu süre 4 saat 5 dakika olacaktır. Ankara Bartın arası seyahatte bir diğer alternatif olan otobüs yolculuğu ise ortalama süre 4,5 veya 5 saat sürecektir. Her iki şehir arası uçak seferleri ise ortalama 44 dakikadır.