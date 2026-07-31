2020 yılında eğitim hayatına başlayan Ankara Bilim Üniversitesi, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla kurulan genç ve dinamik bir vakıf üniversitesidir. Bilimsel üretimi, teknoloji odaklı yaklaşımı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirmeyi hedefleyen üniversite, Ankara'nın merkezindeki kampüsüyle öğrencilerine modern bir eğitim ortamı sunuyor.

BİLİMSEL ÜRETİM VE YENİLİKÇİ EĞİTİM

Ankara Bilim Üniversitesi; bilim, teknoloji, sanat, tasarım ve sosyal bilimleri disiplinler arası bir anlayışla buluşturan eğitim modeliyle öne çıkıyor. Teorik bilgiyi uygulamayla destekleyen programları sayesinde öğrenciler, eğitimleri boyunca araştırma projeleri, uygulamalı çalışmalar ve sektör iş birlikleriyle mesleki deneyim kazanıyor. Üniversite, eleştirel düşünebilen, yaratıcı çözümler üretebilen, etik değerlere bağlı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Kamu kurumları, özel sektör, araştırma merkezleri ve uluslararası paydaşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri de öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

ANKARA'NIN MERKEZİNDE MODERN KAMPÜS

Şehir merkezindeki kampüsüyle ulaşım kolaylığı sağlayan Ankara Bilim Üniversitesi; teknolojik laboratuvarları, modern derslikleri ve donanımlı çalışma alanlarıyla öğrencilerine çağdaş bir öğrenme ortamı sunuyor. Başkentin kültürel, sosyal ve bilimsel olanaklarıyla iç içe olan kampüs yaşamı, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekliyor.

ULUSLARARASI VİZYON

Uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri olarak benimseyen Ankara Bilim Üniversitesi, farklı ülkelerden öğrencilerin bir arada eğitim aldığı çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Değişim programları ve uluslararası akademik iş birlikleri sayesinde öğrenciler küresel ölçekte deneyim kazanma fırsatı elde ediyor.

GELECEĞE HAZIRLAYAN ÜNİVERSİTE

Araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı eğitim anlayışını benimseyen Ankara Bilim Üniversitesi; bilimsel üretime katkı sağlayan, teknolojiyi etkin kullanan ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Güçlü akademik kadrosu, uygulamalı eğitim modeli ve uluslararası vizyonuyla Ankara Bilim Üniversitesi, geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak isteyen öğrenciler için önemli bir tercih olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör