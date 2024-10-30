Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede? Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi Metro Durağında?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi başkentimizde yer almaktadır. Açılışının yapıldığı 1957 yılında Ortadoğu ve Balkanlar'daki en modern sağlık kuruluşlarından biri sayılan bu hastane günümüzde halen hizmet vermektedir. Hem Ankara hem de yakın şehirlerden hastaların tedavisini üstlenen Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede sorusu ile Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nasıl gidilir, hangi metro durağında inilir soruları sıklıkla sorulmaktadır.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede?

Geniş sağlık hizmetleri ve uzman kadrosu ile Türkiye'nin önde gelen hastanelerinden biri olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara'nın merkez ilçelerinden biri olan Altındağ'da, son derece merkezi bir semtte yer almaktadır. Ulucanlar Caddesinde yer alan hastane kolay erişilebilir konumu sayesinde Ankara'nın farklı bölgelerinden gelen hastalara hizmet vermektedir. Ulaşımı kolay olan bu hastaneye toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla gidilebilmektedir. Hastane, sadece şehir içi değil, şehir dışından gelen hastalar için de tercih edilen bir sağlık merkezi konumundadır.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Nasıl Gidilir?

Devlete bağlı bir sağlık kurumu olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşım için birçok seçenek bulunmaktadır. Şehir içi toplu taşıma araçlarını tercih edenler için otobüs hatları oldukça fazla alternatif sunmaktadır. Cebeci, Dikimevi, Ulucanlar, Nato Yolu ve Mamak istikametine giden her otobüs Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınından geçer.

Hastaneye metro ile ulaşım sağlamak isteyenler için de herhangi bir istikametten Kızılay metro durağına gelmek ve buradan Ankaray hattına geçmek ideal bir seçenek olacaktır. Ankaray metro hattının Dikimevi istasyonunda inilip kısa bir yürüyüş ile hastaneye ulaşmak mümkündür.

Aynı zamanda özel araçla gitmek isteyenlerin de kolayca ulaşabileceği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde otoparkı bulunduğu gibi hastane çevresinde de ücretli otopark hizmeti verilmektedir.