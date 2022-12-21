Ankara Erzincan Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara Erzincan Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

Ankara'dan Erzincan'a gitmek isteyen ya da tam ters istikamette yol almayı planlayanların seyahat detaylarını iyi belirlemesi gerekir. Ankara Erzincan arası uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre sorusunun yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Ankara Erzincan Arası Kaç Kilometre?

Türkiye'nin en kalabalık şehirleri arasında bulunan Ankara şehrinden uçakla, otobüs ya da kişisel araç ile Erzincan'a kolayca gidilebilir. Ancak bu süreçte süre konusu son derece önemlidir.

Ankara ve Erzincan arasındaki yol mesafesi karayolu üzerinden yaklaşık olarak 679 kilometredir. Havayolu ile ölçüm yapıldığında ise mesafe yaklaşık 568 kilometre olarak hesaplanır.

Ankara Erzincan Arası Mesafe Kaç Km?

Ankara Erzincan arası mesafe otobüsle ve özel araç ile aynı olsa da havayolu ile daha kısadır. Aynı zamanda trafik, yol problemleri gibi durumlar olmadığından havayolunun gidiş süresi de daha kısadır. Karayolunu tercih edecek olan kişiler 679 km mesafe için yaklaşık olarak 38 litre dizel araç yakıtına ihtiyaç duyar. Benzinli araçlarda ise 55 litre yakıt gereklidir.

Ankara Erzincan Arası Kaç Saat?

Ankara ve Erzincan arasındaki uzaklık süresi ise araçların ve yolun durumuna göre farklılık gösterebilir. İki şehir arasında uçak ile yolculuk süresi 1 saat 15 dakika sürer. Otobüs ile yaklaşık olarak 9 saat sürer. Kendi özel aracınız ile seyahat etmeyi planlıyorsanız süre 7 saat 30 dakika sürecektir.