Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtılması adına etnografik eserlerin sergilendiği Ankara Etnografya Müzesi, Selçuklu döneminden bugüne Türk sanatlarını yansıtan koleksiyonları ziyaretçilerine sunuyor. 1953 yılında Anıtkabir'e taşınana kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün istirahatgahı olarak kullanılan müze Türkiye'nin ilk müze binasıdır. Peki, Ankara Etnografya Müzesi nerede, nasıl gidilir? Ankara Etnografya Müzesi yol tarifi ve giriş ücreti nedir? İşte yanıtlar.

Ankara Etnografya Müzesi'nin Tarihçesi

Ankara Etnografya Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Namazgah olarak bilinen semtinin tepesinde inşa edilmiştir. Bu tepe eskiden Müslüman mezarlığı idi. 1925 yılında temeli atılan bina, Türkiye'nin ilk müze binası olma unvanını taşır. 1926 yılında inşası tamamlanan Ankara Etnografya Müzesi, 1927 yılında düzenlendi. 1930 yılında halka açılan müze, 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının muhafaza edilmesine kadar açık kaldı. 1953 yılında düzenlenen müze 1956 yılında yeniden açıldı.

Etnografya Müzesi'nde Selçuklu İmparatorluğu'ndan bu yana Anadolu'nun Türk İslam dönemine ait olan eserler sergilenir. Etnografya Müzesi 1973 yılında Türk folkloru ile sanatına ait yaklaşık yirmi bin eser ile çok geniş bir koleksiyona sahip oldu. Türkiye'nin en zengin ve en büyük etnografya müzesi olan bu müzede geleneksel Türk giysileri, Anadolu'nun farklı yerlerinden halı ve kilimler, silahlar, maden sanatı örnekleri ve bakırcılıkta kullanılan araç gereçler, Türk çinileri, seramikler, cam ve ahşap eserler sergilenmektedir.

Ankara Etnografya Müzesi'nin Mimarisi

I. Ulusal Mimarlık Dönemi anlayışını en güzel örneklerden birisi olma özelliğini taşıyan Ankara Etnografya Müzesi binası cumhuriyet döneminin önde gelen mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından yapılmıştır. Tek kubbesi bulunan binanın yapısı dikdörtgen şeklindedir. Binanın girişinde alınlık kısmı bulunur ve bu kısım oymalıdır. Müze binasının önünde 1927 yılında bronzdan yapılmış at üstünde Mustafa Kemal Atatürk heykeli vardır. Heykelin yanından geçilerek 28 basamaktan oluşan merdivenden çıkılır ve iç avluya geçilir. Ortasında havuz bulunan iç avlu Atatürk'ün geçici kabri olarak kullanılan yerdir. On adet sergi salonu olan müzenin bodrum katında bir de kütüphane mevcuttur.

Ankara Etnografya Müzesi'nin Özellikleri

Müze, Türk kültürünü ve etnografik değerlerini yansıtan çeşitli koleksiyonlara sahiptir. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait halılar, kilimler, giysiler, süs eşyaları ve silahlar gibi birçok eseri barındırmaktadır. Ayrıca müzenin zengin kütüphanesi de araştırmacılara hizmet vermektedir.

Ankara Etnografya Müzesi Nerede

Ankara Etnografya Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Namazgah Tepesi'nde yer almaktadır. Müzenin şimdiki adresi ise Hacettepe Mahallesi, Türk Ocağı Sokak 1 numaradır. Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan müze, Ulus semtine yürüme mesafesindedir. Toplu taşıma araçları ile de rahatlıkla ulaşılabilen müze, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Ankara Etnografya Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Ankara Etnografya Müzesi'ne ulaşım kolaydır. Şehir merkezinden müzeye gitmek isteyen ziyaretçiler, otobüs, minibüs ve metro kullanarak Ulus semtine ulaşabilirler. Ulus'tan müzeye yürüyerek ulaşmak mümkündür. Ayrıca, özel araçları ile gelmek isteyenler için de müzenin yakınlarında otopark imkanları mevcuttur.

Ankara Etnografya Müzesi Girişi Ücretli Mi?

Ankara Etnografya Müzesi, ziyaretçilerinden belirli bir giriş ücreti talep etmektedir. Giriş ücreti, öğrenciler ve öğretmenler için indirimli olarak uygulanmaktadır. Müze kart sahipleri ise ücretsiz giriş imkanına sahiptirler. Giriş ücretleri ve ziyaret saatleri hakkında detaylı bilgi, müzenin resmî web sitesinden veya girişteki danışma biriminden alınabilir.