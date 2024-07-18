Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Harikalar Diyarı Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Ankara Harikalar Diyarı'nın en dikkat çekici alanlarından biri olan Masal Adası, masal kahramanlarının heykelleri ve temalı oyun alanları ile doludur. Parkta büyük bir gölet bulunmaktadır ve ziyaretçiler, çevresinde yürüyüş yapabilir ya da su bisikleti gibi su sporları aktivitelerine katılabilirler. Ankara Harikalar Diyarı nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ve yol tarifi hakkında bilgi almak ise yolculuğu büyük ölçüde kolaylaştırır.

Ankara Harikalar Diyarı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ankara Harikalar Diyarı, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Fatih semtinde bulunan büyük bir eğlence parkıdır. Parkı ziyaret etmek isteyenlerin kullanabileceği ulaşım seçenekleri ise şunlardır:

Ankara'nın çeşitli noktalarından Sincan yönüne giden belediye otobüsleri ile Harikalar Diyarı'na ulaşabilirsiniz. Özellikle, 503, 504, 549, 561, 573, 515 ve 548 numaralı otobüsler, Sincan bölgesine hizmet vermektedir. Sincan merkezde indikten sonra kısa bir yürüyüşle parka ulaşabilirsiniz.

Ankara Banliyö Treni ile Sincan durağında inebilirsiniz. Sincan Tren İstasyonu'ndan Harikalar Diyarı'na yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğu ile ulaşabilirsiniz. Tren, Ankara Garı'ndan hareket ederek Sincan'a kadar devam eder. BAŞKENTRAY ve B22 ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kendi aracınızla, Ankara şehir merkezinden batıya doğru D200 karayolunu kullanarak Batı Çevre Yolu'na çıkabilirsiniz. Ardından Sincan tabelalarını takip ederek, Ayaş yoluna bağlanabilir ve buradan Sincan merkezine doğru devam edebilirsiniz. Harikalar Diyarı tabelalarını takip ederek parka ulaşabilirsiniz.

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinden Ankara'ya doğru ilerleyebilirsiniz. Batı Çevre Yolu'na bağlanarak Sincan yönüne devam edin. Sincan çıkışından çıkıp, Sincan merkeze ulaştıktan sonra Harikalar Diyarı tabelalarını takip ederek parka varabilirsiniz.

Ankara Harikalar Diyarı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Harikalar Diyarı'na giriş yapmak için herhangi bir ücret ödemeye gerek yoktur. Ancak, park içinde bulunan bazı özel etkinlikler veya oyunlar için ayrıca ücret ödemek gerekebilir. Bu etkinlikler, genellikle eğlence parkındaki oyun makineleri, su sporları veya özel gösteriler gibi aktivitelerdir. Masal Adası ise parkın içinde bulunan ve masal kahramanlarının heykelleri ile dolu bir bölgedir. Bu adayı gezmek için tren yerine yürüyerek dolaşılması önerilir. Yürüyüş, hem adanın güzelliklerini daha yakından görmeyi sağlar hem de daha keyifli bir deneyim sunar. Harikalar Diyarı, 40 binden fazla ağaçla çevrili geniş yeşil alanlara sahiptir. Bu alanlar, temiz hava almak ve doğayla iç içe vakit geçirmek için idealdir. Parkta yürüyüş yapmak ise doğanın tadını çıkarmak ve dinlenmek için harika bir fırsattır.